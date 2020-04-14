07.08.2020 Дима готовится к выписке на амбулаторную квартиру 10 августа. Раз в две недели будет приходить на осмотр в отделение ТКМ. Чувствует себя хорошо.

06.07.2020 После «Блинцито» удалось достичь ремиссии. 30 июня проведена трансплантация от мамы. Пока все планово, Дима чувствует себя настолько нормально, насколько возможно на таком сроке после пересадки. Ждем приживления.

30.05.2020 Дима получает «Блинцито» и клеточную терапию — введения аутолимфоцитов. Были осложнения, но с ними удалось справиться. Скоро курс «Блинцито» кончается и предстоит пункция с целью оценки ремиссии.

07.05.2020 Дима получил блок с «Эвольтрой», восстановился. Завтра следующая фаза интенсивного лечения — терапия препаратом «Блинцито».

28.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

14.04.2020 Дима заболел в октябре, но он уже успел пережить два рецидива острого лимфобластного лейкоза, которые произошли буквально один за другим. Сейчас стандартное лечение мальчику уже не поможет, поэтому ему жизненно необходим препарат «Эвольтра», который даст возможность выйти в ремиссию. И только потом состоится пересадка костного мозга, без которой тоже уже не обойтись. Донором станет мама, которая подходит Диме лишь наполовину, поэтому понадобится еще и очистка трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее тоже нужно оплатить. «Эвольтра» и очистка обойдутся в огромную сумму — 1 592 000 рублей.