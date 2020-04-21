03.07.2020 Специфическая терапия завершена, Максим перенес ее хорошо. Сейчас он живет на амбулаторной квартире и проходит контрольные обследования, после чего запланирована выписка.

27.05.2020 Максим сейчас находится в «Русском поле» на реабилитации. Три дня назад вновь получил «Адцетрис», перенес удовлетоворительно. На сегодняшний день состояние Максима стабильное, очагов инфекции нет, мальчик чувствует себя хорошо. Планируется продолжение терапии в середине июня.

04.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Максим получил введение «Адцетриса», выписан на перерыв в терапии.

21.04.2020 Максим лечится от ходжкинской лимфомы в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Первые блоки лечения прошли неплохо, мальчик вышел в ремиссию, но из-за терапии у Макса появились тяжелые побочные эффекты. Дело в том, что протокол «химии», по которому до недавнего времени лечили мальчика, включает в себя гормоны-глюкокортикостероиды. Одним из последствий приема высоких доз гормонов может стать остеонекроз — разрушение костей. И у Максима возникло сразу много очагов остеонекроза. Максиму прописали лекарства для укрепления костей, но этого недостаточно. Нужно менять протокол лечения. Новый протокол, без гормонов, включает в себя новейший препарат «Адцетрис», очень эффективный при диагнозе Макса. Сейчас мальчик нуждается в трех флаконах, а они стоят 585 000 рублей.