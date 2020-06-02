21.10.2020 Мы получили трагическое известие из Воронежа. В конце сентября не стало Игоря Мокия.

Игорь упорно боролся, надеялся выздороветь, и благотворители дали ему еще один шанс. До болезни Игорь вел очень активный образ жизни, и, по его собственным словам, в последнее время мечтал только об одном: выздороветь и снова начать жить. Но болезнь оказалась сильнее, и всем его планам не суждено было сбыться.

Светлая память. Сил близким.

01.09.2020 Игоря пока что выписали домой. К сожалению, юноша постоянно в аплазии, пункцию костного мозга сейчас провести нельзя.

31.07.2020 Анализы низкие, самочувствие не очень хорошее, но кажется, «Венклекста» помогает. Пока фонд «ДоброСвет» предложил свою помощь в обеспечении юноши лекарством, но идет борьба и за получение препарата от государства.

13.07.2020 Игоря обещал поддержать воронежский фонд «ДоброСвет». Юристы нашего фонда также будут оказывать помощь юноше.

22.06.2020 Игорь лежит в больнице, начал терапию «Венклекстой», переносит этот препарат хорошо, в отличие от «Цитозара». Настроение боевое! Говорит, почти вылечился. Препарат помогает хорошо.

09.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Игоря. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

02.06.2020 У Игоря рецидив острого миелобластного лейкоза, юноша прошел через несколько блоков химиотерапии, трансплантацию костного мозга, но лейкоз вернулся, и Игорь снова приехал в больницу на лечение. Он уже получил два блока противорецидивной химиотерапии, но у мальчика остались очаги заболевания. Помочь с ними должно лекарство «Венклекста» — один из тех новейших противоопухолевых препаратов, которые дают шанс при диагнозе Игоря даже в очень сложных случаях. Его стоимость 740 000 рублей.