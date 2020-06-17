14.10.2020 Тома выписана для продолжения лечения по месту жительства. Ремиссия, все неплохо.

15.08.2020 Тома выписалась на квартиру, чувствует себя неплохо, в ремиссии.

15.07.2020 Тамаре 7 июля проведена трансплантация от папы. Находится в стерильном блоке, ожидает приживления трансплантата, инфекционных осложнений нет. Тамара чувствует себя неплохо для этого этапа.

25.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Тамары. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Трансплантация намечена на начало июля. Тамара потихоньку готовится к ней, решая проблемы с инфекциями, возникшие в ходе химиотерапии.

17.06.2020 Год назад Тамара заболела острым лимфобластным лейкозом, но вскоре после окончания лечения болезнь вернулась и трансформировалась в острый миелобластный лейкоз. Сейчас девочка в Областной детской больнице Екатеринбурга готовится к трансплантации костного мозга, без которой уже не обойтись. Донором станет папа, но он подходит Тамаре лишь наполовину, поэтому перед переливанием донорских клеток понадобится очистка трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее нужно оплатить, их стоимость 775 000 рублей.