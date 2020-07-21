|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Жуковский, Московская область
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
19.10.2021
По основному заболеванию все нормально, с сосудами ситуация тоже улучшилась. Машу даже собираются ненадолго выписать домой. Девочка повеселела, наряжается, рисует. Сейчас основная проблема — реабилитация, нужно восстановить двигательную активность.
23.08.2021
Маша продолжает лечиться «Элизарией». К счастью, есть существенная положительная динамика.
30.07.2021
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ваша помощь Маше
|К*****а Ю.
|500 ₽
|И******в П.
|100 ₽
|П********о Е.
|500 ₽
|Ш******а О.
|700 ₽
|М******в В.
|700 ₽
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