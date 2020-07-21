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Маша Дубина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Жуковский, Московская область
Возраст8 лет
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Маша уже перенесла трансплантацию костного мозга, с важным лекарством для подготовки к пересадке помогли благотворители. Но вновь требуется помощь — на этот раз в борьбе с осложнениями после трансплантации.

Ход лечения

19.10.2021

По основному заболеванию все нормально, с сосудами ситуация тоже улучшилась. Машу даже собираются ненадолго выписать домой. Девочка повеселела, наряжается, рисует. Сейчас основная проблема — реабилитация, нужно восстановить двигательную активность.

23.08.2021

Маша продолжает лечиться «Элизарией». К счастью, есть существенная положительная динамика.

30.07.2021

Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Маше

15.07.21
К*****а Ю.500 ₽
15.07.21
И******в П.100 ₽
15.07.21
П********о Е.500 ₽
Ш******а О.700 ₽
М******в В.700 ₽
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Статьи о Маше

21.07.2020

Полоса препятствий для Маши

У пятилетней девочки рецидив лейкоза. Ситуация непростая, помочь сейчас может только дорогостоящее лекарство.

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