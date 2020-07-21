Маша уже перенесла трансплантацию костного мозга, с важным лекарством для подготовки к пересадке помогли благотворители. Но вновь требуется помощь — на этот раз в борьбе с осложнениями после трансплантации.

Ход лечения 19.10.2021 По основному заболеванию все нормально, с сосудами ситуация тоже улучшилась. Машу даже собираются ненадолго выписать домой. Девочка повеселела, наряжается, рисует. Сейчас основная проблема — реабилитация, нужно восстановить двигательную активность. 23.08.2021 Маша продолжает лечиться «Элизарией». К счастью, есть существенная положительная динамика. 30.07.2021 Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Весь ход лечения