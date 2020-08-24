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Рома Денисчев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовотроицк Оренбургской обл.
Возраст13 лет
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Рому может спасти трансплантация костного мозга в детской больнице Екатеринбурга. Донором станет мама. Но для успеха трансплантации ему требуется специальная процедура сортировки клеток — очистка трансплантата. Нужно оплатить реактивы и расходные материалы для этой процедуры.

Ход лечения

14.10.2020

Рома в ремиссии, все неплохо. Выписан для продолжения лечения по месту жительства.

02.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По плану трансплантация должна была пройти вчера. Ждем вестей из Екатеринбурга.

24.08.2020

С февраля Рома мужественно боролся с лейкозом, вышел в ремиссию, но прошло совсем немного времени, когда в конце июля болезнь вернулась. Сейчас мальчику может помочь только трансплантация костного мозга, ее проведут в больнице Екатеринбурга. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата, чтобы снизить риски серьезных иммунных осложнений. Реактивы и расходные материалы для очистки нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.

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