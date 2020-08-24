С февраля Рома мужественно боролся с лейкозом, вышел в ремиссию, но прошло совсем немного времени, когда в конце июля болезнь вернулась. Сейчас мальчику может помочь только трансплантация костного мозга, ее проведут в больнице Екатеринбурга. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата, чтобы снизить риски серьезных иммунных осложнений. Реактивы и расходные материалы для очистки нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.