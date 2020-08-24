|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Новотроицк Оренбургской обл.
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
14.10.2020
Рома в ремиссии, все неплохо. Выписан для продолжения лечения по месту жительства.
02.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
По плану трансплантация должна была пройти вчера. Ждем вестей из Екатеринбурга.
24.08.2020
С февраля Рома мужественно боролся с лейкозом, вышел в ремиссию, но прошло совсем немного времени, когда в конце июля болезнь вернулась. Сейчас мальчику может помочь только трансплантация костного мозга, ее проведут в больнице Екатеринбурга. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата, чтобы снизить риски серьезных иммунных осложнений. Реактивы и расходные материалы для очистки нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.
Ваша помощь Роме
Статьи о Роме
Что Роме нужно для счастья?
Покататься на велике? Поиграть в футбол? И это тоже, но сначала — поскорее выздороветь!