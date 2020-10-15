07.12.2020 Умер Заур Эскиев. За несколько дней до своего четырнадцатилетия.

С самого начала Заур болел очень тяжело. Трижды мальчик попадал в реанимацию с разнообразными инфекциями. Доноры сдавали для него гранулоциты, благотворители много раз помогали с покупкой самых современных антибиотиков и противогрибковых препаратов. Но организм, практически лишенный иммунитета из-за основной болезни, не мог бороться. Трансплантация костного мозга была сопряжена с огромным риском, но все-таки это был шанс для Заура. Однако болезнь оказалась сильнее.

Заур был старшим ребенком в большой семье. Как все мальчишки, он любил играть в футбол и гулять с друзьями. И, как все наши подопечные, очень хотел выздороветь.

Мы благодарим всех, кто помогал Зауру. Даже в такой трагической ситуации очень важно, что все возможное было сделано.

Светлая память.

04.12.2020 Зауру снова очень нужны переливания гранулоцитов. Мы ждем доноров только с первой группой крови, отрицательным резус-фактором.

02.12.2020 Зауру проведена трансплантация. Почти сразу он опять оказался в реанимации с тяжелыми инфекционными осложнениями и пока еще там находится.

16.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Заура. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

16.11.2020 Заур переведен в трансплантационное отделение, начато кондиционирование.

10.11.2020 Если состояние Заура будет стабильным, в ближайшие недели врачи проведут трансплантацию костного мозга. Но после ТКМ велик риск развития еще и опасной цитомегаловирусной инфекции. Поэтому сейчас, до пересадки, Зауру необходимо пройти терапию зарубежным противовирусным препаратом «Летермовир». Его стоимость 524 000 рублей.

06.11.2020 Планируется трансплантация от папы. Учитывая, что болезнь Заура не реагирует на лекарства и уже возникли тяжелейшие инфекционные осложнения, только трансплантация дает шанс. Проведено предтрансплантационное обследование донора и реципиента.

26.10.2020 Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу! Пока переливания Зауру не нужны, помощь оказана.

Мальчик вернулся из реанимации в гематологическое отделение. Интенсивность антибактериальной терапии постепенно можно снижать. Состояние печени улучшилось. Врачи хотят провести Зауру трансплантацию костного мозга по поводу основного заболевания, как только состояние мальчика позволит.

13.10.2020 Несколько недель Зауру нужны переливания донорских гранулоцитов. Мы ждем доноров только с первой группой крови, отрицательным резус-фактором.

12.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Заура. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.10.2020 Летом Заур стал очень быстро уставать, сил не хватало на простые вещи, в больнице врачи обследовали мальчика и поставили диагноз — апластическая анемия. На лечение Заур приехал в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Состояние Заура очень непростое: его мучают тяжелые инфекционные осложнения. Заур лечится антибиотиком «Завицефта», который хорошо справляется с такими случаями, и сейчас он должен продолжить терапию лекарством. Необходимо купить четыре упаковки «Завицефты», их стоимость 318 000 рублей.