Лечиться от лейкоза Варя начала в августе в Московском областном онкодиспансере. На фоне терапии в сентябре у Вари появилась сильная инфекция мягких тканей, девочка прошла через сложное лечение, в том числе хирургическое. Врачам удалось справиться с основными проблемами, и сейчас и самочувствие и настроение Вари улучшились. Однако девочку все еще беспокоит грибковая инфекция — мукормикоз, для ее лечения Варе необходимы противогрибковые препараты «Амфолип» и «Ноксафил». Кроме того, Варя завершает терапию препаратом «Блинцито», чтобы справиться с остатками лейкемических клеток, и это лекарство также нужно оплатить. В общей сложности собрать на лекарства нужно 1 087 000 рублей.