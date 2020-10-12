|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Васькино, Московская область
|Дата смерти
|12.02.2021
12.02.2021
Случилось огромное горе, которое мы сами до сих пор не вполне можем осознать. Умерла Варя Тишина.
С лейкозом у Вари удалось справиться. Но начались тяжелейшие инфекционные осложнения. Несколько месяцев благодаря лекарствам их удавалось сдерживать. Но в феврале инфекции вышли из-под контроля, Варя оказалась в реанимации, и почти сразу ее не стало.
Варя очень любила праздники, красивые вещи, игры в принцесс. И героическая мама старалась создавать для дочки праздник даже в больничной палате.
Светлая память.
19.01.2021
Варя продолжает находиться в стационаре МООД с 3 января. Для продолжения лечения грибковой инфекции снова необходимы «Амфолип» и «Ноксафил». У Вари с мамой Леной самая красивая комната — им разрешают украшать палату поделками, гирляндами, шариками. Когда заходишь — забываешь, что ты в стационаре!
29.12.2020
Варя получила противоинфекционные лекарства в полном объеме. Ее отпустили домой на Новый год — немножко отдохнуть.
09.12.2020
С инфекцией мягких тканей лица по-прежнему проблемы, несмотря на все лекарства. Должен приехать хирург.
30.11.2020
Варе нужно продолжать лечение грибковой инфекции, так что на ближайшие дни по-прежнему нужны «Амфолип», «Ноксафил» и «Завицефта».
16.11.2020
У Вари все хорошо, сегодня ее даже отпустили домой отпраздновать день рождения! Но завтра придется вернуться в стационар продолжать лечение. Противогрибковые препараты получены полностью.
25.10.2020
Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Курс «Блинцито» пройден. Пока еще надо продолжать интенсивную противогрибковую терапию «Амфолипом» и «Ноксафилом»: ранее закупленные лекарства были полностью использованы.
12.10.2020
Лечиться от лейкоза Варя начала в августе в Московском областном онкодиспансере. На фоне терапии в сентябре у Вари появилась сильная инфекция мягких тканей, девочка прошла через сложное лечение, в том числе хирургическое. Врачам удалось справиться с основными проблемами, и сейчас и самочувствие и настроение Вари улучшились. Однако девочку все еще беспокоит грибковая инфекция — мукормикоз, для ее лечения Варе необходимы противогрибковые препараты «Амфолип» и «Ноксафил». Кроме того, Варя завершает терапию препаратом «Блинцито», чтобы справиться с остатками лейкемических клеток, и это лекарство также нужно оплатить. В общей сложности собрать на лекарства нужно 1 087 000 рублей.
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