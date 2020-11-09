Сегодня Ираклия не стало. Ему было 18 лет.

Несколько лет он лечился от лимфомы. И в конце концов саму болезнь удалось победить. Но никак не удавалось избавиться от осложнений долгого и тяжелого лечения. В начале августа произошло резкое ухудшение, септический шок, Ираклий попал в реанимацию. И, несмотря на все усилия врачей, сердце юноши остановилось.

Светлая память. Сил близким. Большое спасибо всем, кто поддерживал Ираклия.