25.08.2023
Сегодня Ираклия не стало. Ему было 18 лет.
Несколько лет он лечился от лимфомы. И в конце концов саму болезнь удалось победить. Но никак не удавалось избавиться от осложнений долгого и тяжелого лечения. В начале августа произошло резкое ухудшение, септический шок, Ираклий попал в реанимацию. И, несмотря на все усилия врачей, сердце юноши остановилось.
Светлая память. Сил близким. Большое спасибо всем, кто поддерживал Ираклия.
17.07.2023
Проблемы остаются, но сейчас состояние стабильное. Ираклий принимает несколько лекарств, в том числе «Эсбриет» для поддержки легких и «Фоскавир» для борьбы с цитомегаловирусом.
29.06.2023
Ираклий продолжает получать целый ряд лекарств. Сейчас для борьбы с фиброзом легких ему назначен «Эсбриет». Юноше исполнилось 18 лет, но лечение в Центре имени Дмитрия Рогачева необходимо продолжать.
26.05.2023
Осложнения требуют прежней терапии: надо продолжать бороться и с инфекциями, и с перегрузкой железом, и с другими проблемами.
25.04.2023
Продолжается терапия «Крезембой». Также нужен «Десферал» для лечения перегрузки железом.
25.03.2023
Новых очагов инфекций нет, температура нормальная, но со «старыми» инфекциями пока еще нужно разбираться. Ираклий продолжает получать «Крезембу».
13.03.2023
Ираклий не сдается и продолжает бороться. Сейчас ему необходима противогрибковая терапия препаратом «Креземба». Стоимость лекарства 469 146 рублей.
16.02.2023
Для борьбы с разрушением клеток крови Ираклий сейчас вместо «Дарзалекса» получает «Элизарию»: есть основания надеяться, что в его случае этот препарат будет более эффективным. Уже нужно меньше переливаний крови. Также мальчик получает лекарства для борьбы с цитомегаловирусной инфекцией.
20.01.2023
Средства собраны, спасибо! Врачи считают, что Ираклию потребуется доливка донорских клеток. Полного ответа на лекарственную терапию нет, но она позволяет поддерживать организм юноши в достаточно стабильном состоянии, что особенно важно с учетом планов на доливку клеток: ведь это непростая процедура.
11.01.2023
Ираклию нужно продолжать терапию препаратом «Дарзалекс». На очередной курс требуется четыре упаковки стоимостью 254 812 рублей. Мы снова просим вас помочь.
27.12.2022
У мальчика новое осложнение: отмечаются серьезные нарушения в выработке красных клеток крови. Для решения этой проблемы врачи назначили Ираклию терапию препаратом «Дарзалекс», который бывает очень эффективен в таких ситуациях. Два флакона лекарства стоят 121 034 рубля.
13.12.2022
Сейчас юноше требуется терапия препаратом «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. В этом же препарате нуждаются и другие дети. Стоимость нужного количества лекарства 297 600 рублей. Мы снова открываем сбор!
15.09.2022
Почти год прошел после пересадки. Ираклия все еще беспокоит кишечная форма реакции «трансплантат против хозяина». Лечение препаратом «Энтивио» нужно продолжать. Стоимость одного флакона 104 000 рублей.
23.06.2022
После пересадки прошло восемь месяцев. Сейчас мальчика беспокоит кишечная форма реакции «трансплантат против хозяина». Для лечения необходим препарат «Энтивио» стоимостью 434 086 рублей.
10.12.2021
В октябре Ираклию провели трансплантацию костного мозга. Неродственного донора удалось найти в российском регистре. Трансплантат функционирует, Ираклий получает противоинфекционную профилактику.
11.05.2021
Ираклий продолжает получать «Опдиво». Семья обратилась в Минздрав для получения препарата по месту жительства. После прохождения терапии Ираклий должен будет вновь госпитализироваться в Центр имени Дмитрия Рогачева для трансплантации.
27.04.2021
Ираклий выписан в связи с окончанием очередного этапа терапии. Состояние стабильное.
14.04.2021
Мы закрываем сбор средств для Ираклия. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
08.04.2021
Ираклий чувствует себя неплохо, инфекций нет. Он продолжает получать терапию препаратом «Опдиво», в скором времени мальчику предстоят еще три введения, после которых врачи смогут оценить состояние Ираклия и решить, как действовать дальше. Сейчас на лекарство необходимо собрать 486 600 рублей. Мы просим вас снова поддержать мальчика.
04.02.2021
Состояние мальчика стабильное, однако обследование показало, что в плане опухоли улучшение сменилось ухудшением. Теперь Ираклий будет принимать препарат «Опдиво».
12.01.2021
Очередное введение «Адцетриса» было 23 декабря. Сейчас Ираклий вновь госпитализирован для планового лечения.
03.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Ираклия. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ираклий уже получил введения «Адцетриса» в октябре и ноябре, все неплохо.
09.11.2020
У Ираклия некоторое время назад случился ранний рецидив ходжкинской лимфомы. Мальчик заболел в апреле 2019 года, прошел через «химию» и лучевую терапию, а в этом мае лечение началось заново. Снова «химия», снова лучевая, в июле мальчику провели аутотрансплантацию костного мозга: Ираклию ввели его собственные клетки, взятые заранее. Сейчас мальчик в стабильном состоянии. Однако, судя по данным обследований, пока еще нет уверенности в окончательной победе над болезнью: достигнутый успех надо закрепить. Для этого Ираклию рекомендовано несколько введений препарата «Адцетрис», его стоимость 1 950 000 рублей.