|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Долаково, Респ. Ингушетия
|Дата смерти
|14.04.2022
25.04.2022
Неожиданная горестная новость: умерла Салима Белокиева.
Когда она выписалась из больницы, казалось, что все худшее позади. Но даже после иммунотерапии и трансплантации костного мозга некоторый риск рецидива сохраняется, от этого никуда не деться. И когда рецидив все-таки случился и вновь началась терапия, все произошло очень быстро: организм не выдержал тяжелого лечения. Недавно мама Салимы сообщила нам о смерти девочки.
У Салимы были большие планы: вырасти, выучиться на врача-гематолога и лечить детей. Таких же, как она сама. Но она прожила всего восемь лет.
Светлая память. Сил близким.
16.05.2021
Трансплантат функционирует, температура нормальная, РТПХ кожи неактивна. Правда, в раннем постттрансплантационном периоде пока еще сохраняется низкий иммунитет и есть некоторые инфекционные осложнения.
23.03.2021
Салима переводится в стационар кратковременного лечения. Состояние стабильное, но может потребоваться возобновление противовирусной терапии («Фоскавир»).
24.02.2021
«Блинцито» позволил достичь полной ремиссии. Один флакон из купленных не потребовался Салиме, будет передан другому нуждающемуся ребенку.
Неделю назад Салима перенесла трансплантацию, ждем приживления.
21.01.2021
Курс «Блинцито» близится к концу. Состояние стабильное, но есть некоторые инфекционные осложнения, девочка получает терапию по их поводу.
11.01.2021
Салима получает «Блинцито», переносит хорошо, состояние стабильное.
28.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Салимы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
22.12.2020
У Салимы ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Летом она закончила лечиться, а в декабре уже снова оказалась в больнице. Сейчас ей предстоит терапия противоопухолевым препаратом «Блинцито», стоимость курса 1 775 156 рублей.
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