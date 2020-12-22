Неожиданная горестная новость: умерла Салима Белокиева.

Когда она выписалась из больницы, казалось, что все худшее позади. Но даже после иммунотерапии и трансплантации костного мозга некоторый риск рецидива сохраняется, от этого никуда не деться. И когда рецидив все-таки случился и вновь началась терапия, все произошло очень быстро: организм не выдержал тяжелого лечения. Недавно мама Салимы сообщила нам о смерти девочки.

У Салимы были большие планы: вырасти, выучиться на врача-гематолога и лечить детей. Таких же, как она сама. Но она прожила всего восемь лет.

Светлая память. Сил близким.