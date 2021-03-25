Ход лечения
11.01.2022
Илья закончил иммунотерапию, перенес хорошо. Сейчас ему исполнилось 18 лет, он выписывается из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, там же будет решаться и вопрос о трансплантации.
17.11.2021
Состояние стабильное, введения «Опдиво» продолжаются.
25.10.2021
Илья продолжает получать иммунотерапию препаратом «Опдиво». На очередной курс юноше требуется четыре флакона лекарства, стоимостью 347 550 рублей.
Ваша помощь Илье
|1 000 ₽
|1 000 ₽
|1 200 ₽
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|700 ₽
|230 135 ₽
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