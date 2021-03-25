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Илья Якубчук

Сбор завершен
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городп. Судиславль, Костромская область
Возраст19 лет
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Илья с 2018 года болеет лимфомой Ходжкина, перепробовано уже множество лекарств. Врачи считают, что юноше нужна трансплантация костного мозга, но сперва нужно достичь полной ремиссии. Сейчас лучший шанс на ремиссию дает иммунотерапия препаратом «Опдиво».

Ход лечения

11.01.2022

Илья закончил иммунотерапию, перенес хорошо. Сейчас ему исполнилось 18 лет, он выписывается из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, там же будет решаться и вопрос о трансплантации.

17.11.2021

Состояние стабильное, введения «Опдиво» продолжаются.

25.10.2021

Илья продолжает получать иммунотерапию препаратом «Опдиво». На очередной курс юноше требуется четыре флакона лекарства, стоимостью 347 550 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Илье

03.11.21
1 000 ₽
03.11.21
1 000 ₽
03.11.21
1 200 ₽
03.11.21
т****а700 ₽
03.11.21
230 135 ₽
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Статьи об Илье

25.03.2021

Сын ходит, лечится — это ли не счастье?

Сначала Илья отказывался от лечения (не верил, что можно поправиться), но сейчас убедился, что это возможно. Поможем юноше не разочароваться?

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