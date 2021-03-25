Илья закончил иммунотерапию, перенес хорошо. Сейчас ему исполнилось 18 лет, он выписывается из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, там же будет решаться и вопрос о трансплантации.