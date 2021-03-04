Ход лечения
07.07.2021
Рамин справился с посттрансплантационными осложнениями, РТПХ нет, мальчик сейчас дома, на поддерживающей терапии. Трансплантат функционирует хорошо. На проверки в дальнейшем будет приезжать в отделение иммунологии РДКБ.
14.05.2021
Трансплантация проведена. Были довольно серьезные осложнения, но на фоне терапии удалось добиться улучшения: нет жизнеугрожающих инфекций, температура нормализовалась, воспаление проходит. Однако пока еще есть признаки острой РТПХ, иммунитет подавлен, поэтому Рамин остается в трансплантационном боксе.
22.03.2021
Мы закрываем сбор для Рамина. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Несколько дней назад Рамин поступил в трансплантационное отделение РДКБ.
Ваша помощь Рамину
|С*****ь
|1 ₽
Статьи о Рамине
Год Рамин ждет, когда прилетит самолет
И привезет мальчику то, без чего он не может выздороветь: донорский костный мозг. Все почти как в песне: волшебник, «вертолет», но не бесплатно.