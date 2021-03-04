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Рамин Гасанов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Грозный
Возраст4 года
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У Рамина один из редких и тяжелых первичных иммунодефицитов. Шанс на выздоровление дает трансплантация костного мозга. Подходящего неродственного донора удалось найти только за границей. Теперь его поиск и активацию надо оплатить.

Ход лечения

07.07.2021

Рамин справился с посттрансплантационными осложнениями, РТПХ нет, мальчик сейчас дома, на поддерживающей терапии. Трансплантат функционирует хорошо. На проверки в дальнейшем будет приезжать в отделение иммунологии РДКБ.

14.05.2021

Трансплантация проведена. Были довольно серьезные осложнения, но на фоне терапии удалось добиться улучшения: нет жизнеугрожающих инфекций, температура нормализовалась, воспаление проходит. Однако пока еще есть признаки острой РТПХ, иммунитет подавлен, поэтому Рамин остается в трансплантационном боксе.

22.03.2021

Мы закрываем сбор для Рамина. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Несколько дней назад Рамин поступил в трансплантационное отделение РДКБ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Рамину

19.03.21
С*****ь1 ₽
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Статьи о Рамине

4.03.2021

Год Рамин ждет, когда прилетит самолет

И привезет мальчику то, без чего он не может выздороветь: донорский костный мозг. Все почти как в песне: волшебник, «вертолет», но не бесплатно.

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