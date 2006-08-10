12.08.2006 Воспоминания о Канане: http://chistyakova.livejournal.com/152052.html.

10.08.2006 8 августа Канан умер в больнице «Хадасса» в Израиле. Причина смерти — обширное мозговое кровоизлияние и развившаяся в течение суток мозговая смерть.

Больше двух лет Канан лечился в РДКБ. Когда Канан попал в Москву из Азербайджана, он был в тяжелейшем состоянии — воспаление легких и грибковый сепсис на фоне апластической анемии сверхтяжелой формы и подавленного иммунитета. Ситуация казалась безнадежной, но Канан тогда выкарабкался и ответил на терапию. Наверное, это было чудо.

Но с тех пор в течение двух лет лечение не помогало мальчику. Как иностранцы, родители Канана должны были платить за каждый день пребывания в больнице и за все лекарства. Еще в октябре 2004 года был объявлен первый сбор денег. С тех пор десятки, даже скорее сотни людей помогали семье Канана с оплатой госпитализации, с продуктами, писали ему письма, навещали мальчика. В больнице Канан выучил русский, научился играть в шахматы. Благодаря волонтерам он несколько раз побывал в театре и даже принял участие в международном фотоконкурсе. Он жил в больнице или в больничном пансионате и ни разу за два года не был дома. Но на лечение ответа не было.

В конце концов было принято решение о трансплантации костного мозга. Пересадку необходимо было делать в Израиле, потому что нигде в мире не нашлось для Канана совместимого донора, и единственным выходом была очень рискованная трансплантация от мамы с предварительным полным облучением тела.

Сбор денег шел почти полгода: колоссальная сумма в 120 тысяч долларов плюс долг больнице, который постоянно накапливался. В конце концов основную часть денег выделил президент Азербайджана. Но слишком долго пришлось отдавать долг больнице, слишком долго шел сбор денег на лечение. А все это время Канану становилось хуже и хуже, и возрастал риск смертельно опасного кровотечения. Одно кровоизлияние в мозг Канан уже перенес.

Канан как-то говорил, что он хочет вырасти и стать президентом своей родной страны. А перед отъездом в Израиль Канан спрашивал: а в Израиле люди добрые? Говорил, что хочет, чтобы везде люди были счастливы.

Все очень надеялись, что Канан выкарабкается и победит и в этот раз. Но этого не произошло. Канан умер от кровоизлияния в мозг, даже не дождавшись начала решающего этапа лечения, несмотря на все усилия врачей, после сложнейшей нейрохирургической операции и двух суток реанимации. Мы не успели.

Папа Балакиши и мама Рейхан отвезут Канана на родину, в Сумгаит.

Мы очень любили Канана, доброго мальчика, который так хотел, чтобы все люди на Земле были счастливы. Прости нас, Канан. Светлая тебе память.

06.08.2006 Тяжелая новость от доктора Резника из госпиталя «Хадасса» в Израиле. В день госпитализации у Канана развилось огромное мозговое кровотечение и кома. Через час он был прооперирован нейрохирургами, но из комы не вышел. Сейчас Канан в реанимации, состояние крайне тяжелое. Родителям Канана может понадобиться помощь. Пожалуйста, поддержите их в такое тяжелое для них время.

12.05.2006 Мы завершили сбор пожертвований для Канана.

Мальчику нужны были средства на оплату трансплантации костного мозга. Он болен уже полтора года, и все возможности лекарственной терапии исчерпаны. Остался только один способ спасти жизнь ребенка - трансплантация костного мозга. Клиника «Хадасса» готова взять Канана на операцию. Стоимость трансплантации — 127 тыс. долларов США. Еще понадобится оплатить тканевое типирование родителей и мальчика — 3 300 долларов США. Кроме того, за пребывание в РДКБ по-прежнему приходится платить. Покинуть больницу Канан не может, так как его жизнь зависит от переливаний крови.

Мы просим помочь мальчику всех, кто может помочь. Сумма огромная, но объединенными усилиями многих спонсоров справиться можно. Мирзоевы абсолютно нищие, им не спасти сына без посторонней помощи. Сумма огромная, но даже небольшой вклад — шаг на пути к спасению.

Пожалуйста, помогите!

Оказанная помощь:

29.04.2006 Анна и ее друзья из Германии перечислили Канану 102,46 евро через PayPal сообщества Живого Журнала Nastenka_fund. Спасибо большое!

04.05.2006 Ильхам Алиев перечислил 100 000 долларов на счет клиники «Хадасса» за трансплантацию костного мозга для Канана.

25.04.2006 На сберкнижку папы перечислено 295 195 рублей, 39 284 доллара и 530 евро. Все это с учетом средств, поступивших от Весеннего благотворительного аукциона. Спасибо!

14.03.2006 Через PayPal сообщества Живого Журнала Nastenka_fund перечислено 700 долларов США. Спасибо!

06.03.2006 Татьяна и ее друзья пожертвовали 33 000 рублей и 900 долларов для Канана. Спасибо!

05.06.2006 Для Канана куплены 2 упаковки «Нейпогена» из средств, перечисленных на сберкнижку папы на сумму 60 397 руб. 40 коп. За госпитализацию в клинику «Хадасса» заплачено еще 27 тыс. долларов США.

10.07.2006 Канан благополучно прибыл в клинику «Хадасса» и поселился в гостинице при клинике. Сейчас мальчик проходит все необходимые перед операцией обследования.

28.06.2006 Канан много переливается и ждет поездки на трансплантацию костного мозга. Врачи «Хадассы» приняли решение о трансплантации костного мозга от мамы. Это рискованно, но другого выхода нет. К сожалению, есть определенные проблемы с документами мальчика, поэтому получение израильской визы затягивается.

09.06.2006 Клиника Хадасса сообщает, что будет готова принять мальчика, как только будет найден полностью совместимый неродственный донор костного мозга. В течение последних недель клиника занимается срочным поиском неродственного донора, и до настоящего момента поиск безуспешен, так как дообследованные потенциальные доноры из Израиля и Европы оказались неподходящими. Скрининг доноров еще не закончен, но шансы на успех прогрессивно ухудшаются. Ситуацию существенно ухудшает обнаруженная мутация в одном из аллелей HLA-B у Канана. Если хорошо подходящего неродственного донора не удастся найти, опцией является трансплантация от мамы. Как только будет принято решение относительно того, кто может стать донором костного мозга для мальчика, семья Мирзоевых будет немедленно направлена в клинику.

19.05.2006 У Канана был эпизод инфекции, но с помощью антибиотиков инфекцию удалось взять под контроль.

19.04.2006 Компания «Новартис» подарила Канану 50 упаковок «Десферала». Большое спасибо!

18.04.2006 За лечение Канана в РДКБ заплачено 96 тыс. рублей. Из них 70 тыс. рублей передала мама Сережи Варыгина. Сережа уже закончил лечение и уехал домой, но у его родителей еще оставались деньги, переданные жертвователями на приобретение «Кансидаса». Родители Сережи оставили эти средства на лечение других детей. 26 тыс. рублей Канану собрали Владимир и его друзья.

07.04.2006 Евгений и его друзья заплатили 50 000 рублей за пребывание мальчика в РДКБ.

05.04.2006 Состояние мальчика ухудшилось. Чаще нужны переливания тромбоцитов. Снизился ответ на «Нейпоген». Это значит, что в результате стимуляции «Нейпогеном» в кровь выходим меньше иммунных клеток (гранулоцитов), чем раньше. Это очень тревожный симптом.

23.03.2006 «Новая газета» опубликовала заметку про Канана.

21.03.2006 За пребывание мальчика в больнице заплачено 28 000 рублей. Родителям мальчика переданы 2 упаковки «Десферала». Спасибо Светлане и пользователю Живого Журнала Norvicus.

20.03.2006 Состояние мальчика без изменений. Минимум два раза в неделю требуются переливания тромбоцитной массы. Один раз в неделю нужна эритроцитная масса. Ответ на стимуляцию «Нейпогеном» пока есть; это значит, что врачам удается заставить организм вырабатывать гранулоциты — клетки иммунной системы, и они берегут мальчика от инфекций.

15.03.2006 На счет клиники «Хадасса» перечислено 3500 долларов за тканевое типирование Канана и родителей.

14.03.2006 Сегодня Татьяна и Екатерина добавили к пожертвованию Елизаветы еще 1200 рублей и оплатили 2 дня госпитализации мальчика. Долг за госпитализацию составляет на сегодня 140 тыс. рублей.

10.03.2006 Елизавета передала 10 000 рублей на оплату госпитализации Канана. Спасибо Елизавете и ее друзьям! Сегодня же семейство Мирзоевых сдало кровь на тканевое типирование. Завтра с оказией кровь уедет в Израиль. Из крови выделят ДНК, но исследование начнется, только когда на счет госпиталя в Израиле будут переведены деньги — 3 300 долларов США.

06.03.2006 За пребывание в больнице Татьяна заплатила 45 000 рублей, и Дмитрий — 18 000 рублей. Спасибо!

03.02.2006 Сегодня, после детального обсуждения с врачами сложившейся ситуации, папа Канана Мирзоева согласился с необходимостью трансплантации костного мозга ребенку. В ближайшее время мы планируем выяснить возможности проведения Канану трансплантации в РДКБ и в зарубежных клиниках.

23.01.2006 Долг Канана за оплату пребывания в больнице с 12 сентября по настоящее время составил 223 тысячи рублей. Стоимость дня пребывания в больнице для него составляет 5600 рублей. Сегодня за госпитализацию мальчика в больнице заплачено 123 000 рублей из денег, снятых со сберкнижки дяди мальчика. Есть еще 40 000 рублей, которые в ближайшие дни будут внесены в кассу РДКБ. Долг за оплату госпитализации составляет сейчас 60 000 рублей. Этих денег у нас нет. Спасибо всем, кто перечисляет деньги на лечение азербайджанского мальчика. Ему по-прежнему нужна ваша помощь.

18.01.2006 У Канана небольшие успехи. Удалось снизить уровень железа в крови, но пока еще не до нормы. Что касается апластической анемии, то врачи считают, что единственный выход для мальчика — трансплантация костного мозга от одного из родителей. Но родители пока сомневаются, так как это очень опасная операция.

03.12.2005 Изменений в состоянии мальчика нет. Для Канана купили 5 флаконов препарата «Десферал».

18.10.2005 Вчера Канан прооперирован по поводу аппендицита. Операция прошла успешно. Сегодня Канан уже вернулся из отделения реанимации в общую гематологию.

16.10.2005 Предварительный поиск показал, что для Канана нет совместимого донора костного мозга в мировом регистре. Между тем ясно, что без пересадки костного мозга мальчику не обойтись. Скорее всего, донором станет кто-то из родителей мальчика. Сейчас ведется поиск клиники, которая возьмется провести этот вид лечения. На родине мальчика, в Азербайджане, пересадок костного мозга не делают, поэтому операция в любом случае будет для Мирзоевых платной. Стоимость трансплантации будет ясна тогда, когда станет известно, в какой клинике примут мальчика на лечение. Сейчас самочувствие у Канана неплохое, но переливания тромбоцитов и эритроцитной массы нужны. А еще мальчику нужна помощь в приобретении препарата «Десферал». Статья об этом опубликована на портале Медикус.ру.

04.09.2005 Канан переливается чуть реже, чем раньше. Но врачи не решаются говорит о тенденции к улучшению.

05.08.2005 Канан из Азербайджана, диагноз — апластическая анемия сверхтяжелой формы. Канану проведены три курса терапии против апластической анемии. К сожалению, полного ответа на проведенное лечение нет. Есть свои эритроциты и лейкоциты, но тромбоцитов костный мозг не вырабатывает. Видимо, будет необходима пересадка костного мозга. Переливания крови нужны регулярно.

В ноябре в газете «Комсомольская правда» вышла статья про Канана.