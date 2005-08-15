О том, как Римма болела, рассказывает ее мама.

20.06.2008 Римма приезжала в Москву на проверку. С каждым приездом она все более хорошеет :) Настроение отличное, учит английский и передает старым друзьям большой привет!

16.08.2006 Римма поступила в Уфимский университет на экономический факультет. Поздравляем!

24.07.2006 Самочувствие у Риммы хорошее, единственное, что немного беспокоит, — по-прежнему низковатые показатели тромбоцитов. Сейчас Римма дома, в Уфе, готовится к поступлению в институт. Учиться она, видимо, будет в Уфе, на экономическом факультете. Пожелаем ей удачи на экзаменах!

20.03.2006 Самочувствие хорошее.

16.01.2006 Римма вернулась в больницу. Переливания крови не нужны, но количество тромбоцитов все еще существенно ниже нормы.

31.12.2005 Римме разрешили встретить Новый год дома. Хорошие показатели крови, можно и из больницы уехать.

19.12.2005 Римма продолжает радовать. Свой хороший гемоглобин, свои гранулоциты. Но домой ехать еще рано.

02.12.2005Римма всех радует. Тромбоциты растут, самочувствие хорошее.

12.10.2005 Римма Мустафина сейчас не нуждается в переливаниях крови. Гемоглобин держится на уровне 90 единиц. Это своего рода успех.

18.09.2005 У Риммы есть частичный ответ на лечение. Переливается кровью редко, реагирует на стимуляцию «Нейпогеном».

04.09.2005 Анализы показали снижение содержания вируса гепатита в крови. Показатели крови у Риммы тоже улучшились. Но девочка грустит без друзей.

04.08.2005 Римме проведено уже три курса лечения от апластической анемии. Ответ на лечение есть, но врачи пока не рискуют отпускать Римму домой. Состояние девочки осложняется гепатитом. Римме нужны переливания эритроцитов.