О том, как Римма болела, рассказывает ее мама.
20.06.2008 Римма приезжала в Москву на проверку. С каждым приездом она все более хорошеет :) Настроение отличное, учит английский и передает старым друзьям большой привет!
16.08.2006 Римма поступила в Уфимский университет на экономический факультет. Поздравляем!
24.07.2006 Самочувствие у Риммы хорошее, единственное, что немного беспокоит, — по-прежнему низковатые показатели тромбоцитов. Сейчас Римма дома, в Уфе, готовится к поступлению в институт. Учиться она, видимо, будет в Уфе, на экономическом факультете. Пожелаем ей удачи на экзаменах!
20.03.2006 Самочувствие хорошее.
16.01.2006 Римма вернулась в больницу. Переливания крови не нужны, но количество тромбоцитов все еще существенно ниже нормы.
31.12.2005 Римме разрешили встретить Новый год дома. Хорошие показатели крови, можно и из больницы уехать.
19.12.2005 Римма продолжает радовать. Свой хороший гемоглобин, свои гранулоциты. Но домой ехать еще рано.
02.12.2005Римма всех радует. Тромбоциты растут, самочувствие хорошее.
12.10.2005 Римма Мустафина сейчас не нуждается в переливаниях крови. Гемоглобин держится на уровне 90 единиц. Это своего рода успех.
18.09.2005 У Риммы есть частичный ответ на лечение. Переливается кровью редко, реагирует на стимуляцию «Нейпогеном».
04.09.2005 Анализы показали снижение содержания вируса гепатита в крови. Показатели крови у Риммы тоже улучшились. Но девочка грустит без друзей.
04.08.2005 Римме проведено уже три курса лечения от апластической анемии. Ответ на лечение есть, но врачи пока не рискуют отпускать Римму домой. Состояние девочки осложняется гепатитом. Римме нужны переливания эритроцитов.
Экскурсия в Новоспасский монастырь
Дети и доноры поехали 14 августа на трех легковых машинах добровольцев. Компания собралась большая и теплая: дети и родители из отделения общей гематологии и пансионата, а также две семьи с детьми после пересадки костного мозга, живущие на съемной квартире. К ним присоединилось несколько добровольцев. С некоторым опозданием сообщаем о том, как прошла поездка в Новоспасский монастырь.
Дети с болезнями крови в гостях у театра
15 и 16 октября дети с болезнями крови, подопечные группы "Доноры - детям", побывали в гостях у Детского музыкального театра "Экспромт". 15 октября спектаклем "Салун матушки Мидоус" наслаждались Саша Рыжков и Канан Мирзоев с родителями. А 16 октября на "Башмачки для Золушки" ходили девочки Кристина Тарасова, Варя Демина, Фатима Сааева и Римма Мустафина.
Наша самодеятельность
23 октября в больничном пансионате состоялось необычное представление. Дети разыграли две сцены из своего любимого мюзикла "Кошки". Фатима Сааева и Варя Демина превратились в грациозных кошек Деметру и Бомбалурину, Влад Фагурел стал Рам-Там-Таггером, Саша Рыжков - Мистером Мистофелисом, Антон Сафонов - Дьютерономи.
Римма Мустафина
Через каждые три месяца мы приезжаем в РДКБ на контроль. Анализы постепенно становятся лучше, и хочется верить, что совсем скоро Римма выздоровеет и вся эта больничная жизнь длиною в пять лет останется как страшный сон, а наши больничные друзья останутся друзьями на всю жизнь.