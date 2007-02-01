Ход лечения
20.06.2008
У Сережи все хорошо. Он закончил 9-й класс своего физико-математического лицея. Сдал ЕГЭ на четверки. Мечтает стать моделью!
15.03.2007
Сережу Варыгина отпустили домой на месяц. Они с мамой очень рады. Просто счастливы.
01.02.2007
У Сережи все неплохо: реакции «трансплантат против хозяина» нет, признаков лейкоза нет, самочувствие хорошее.
Статьи о Сереже
«Донорская кровь была для меня как еда: на завтрак, обед и ужин»
Сергей Варыгин заболел в 12 лет. Сейчас ему 25. Большой, самостоятельный, деловой. И очень довольный своей теперь уже обычной жизнью.
Сергей Варыгин: «Я остался жив благодаря сотням людей, которые ежедневно сдавали кровь»
Вспоминая о борьбе с болезнью, Сережа Варыгин не устает благодарить людей, которые приходили сдавать кровь для него и других ребят в больнице.