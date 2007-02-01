15.11.2018

«Донорская кровь была для меня как еда: на завтрак, обед и ужин»

Сергей Варыгин заболел в 12 лет. Сейчас ему 25. Большой, самостоятельный, деловой. И очень довольный своей теперь уже обычной жизнью.