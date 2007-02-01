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Сережа Варыгин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Саратов
Возраст30 лет
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Ход лечения

20.06.2008

У Сережи все хорошо. Он закончил 9-й класс своего физико-математического лицея. Сдал ЕГЭ на четверки. Мечтает стать моделью!

15.03.2007

Сережу Варыгина отпустили домой на месяц. Они с мамой очень рады. Просто счастливы.

01.02.2007

У Сережи все неплохо: реакции «трансплантат против хозяина» нет, признаков лейкоза нет, самочувствие хорошее.

Весь ход лечения

Статьи о Сереже

15.11.2018

«Донорская кровь была для меня как еда: на завтрак, обед и ужин»

Сергей Варыгин заболел в 12 лет. Сейчас ему 25. Большой, самостоятельный, деловой. И очень довольный своей теперь уже обычной жизнью.

19.12.2016

Сергей Варыгин: «Я остался жив благодаря сотням людей, которые ежедневно сдавали кровь»

Вспоминая о борьбе с болезнью, Сережа Варыгин не устает благодарить людей, которые приходили сдавать кровь для него и других ребят в больнице.

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