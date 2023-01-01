16.07.2009 Этой ночью Этой ночью Даша умерла. Светлая память.

15.07.2009* Даша в тяжелом состоянии переведена в отделение реанимации.

12.07.2009 Даша получает антибиотики и химиопрепараты, сдерживающие развитие болезни. Даше нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

18.05.2009 Даша чувствует себя лучше. Возможно, в скором времени она сможет перейти на амбулаторное лечение.

07.05.2009 Даша переведена в отделение общей гематологии.

05.05.2009 Даша в тяжелом состоянии в отделении реанимации РДКБ.

23.01.2009 Есть небольшая реакция «трансплантат против хозяина», которая помогает бороться с лейкозом. Продолжается иммунотерапия. Переливания крови сейчас не нужны.

02.12.2008 В костном мозге у Даши появились собственные клетки. Была проведена иммунотерапия. В ближайшие дни результаты пункции покажут, насколько эффективным было это лечение. Переливания крови не нужны.

23.10.2008 Даша в ремиссии. Прошло уже три недели после переливания лимфоцитов. Еще 10 дней, и будет пункция для оценки эффективности лечения. Переливания крови не нужны. Девочка находится на амбулаторном наблюдении.

18.09.2008 Даша в ремиссии. Девочка хорошо себя чувствует, переливания крови сейчас не нужны. Даша продолжает получать плановую иммунотерапию.

25.08.2008 Даша восстанавливается после очередного блока химиотерапии, Чувствует себя неплохо, переливания крови не нужны. Продолжает получать иммунотерапию.

17.07.2008 У Даши ремиссия по лейкозу. Девочка находится на амбулаторном лечении и получает иммунотерапию.

18.06.2008 Даша восстанавливается после химиотерапии и переливания донорских лимфоцитов. Чувствует себя хорошо. В костном мозге ремиссия по лейкозу. Переливания крови не нужны.

12.05.2008 Даша находится на амбулаторном лечении. Переливания крови ей сейчас не нужны. Врачи постепенно снижают дозы лекарств, которые должна принимать Даша после трансплантации костного мозга.

28.03.2008 Даша с мамой приняли участие в съемках передачи о донорстве крови. «Наши дети — золотые!» — повторяла Дашина мама и на камеру, и тогда, когда она была выключена, имея в виду, как дорого обошлось их спасение — сотни людей сдавали кровь и жертвовали деньги, чтобы спасти ее дочь, как и других детей из РДКБ. А еще мама Лена сказала очень много теплых слов и врачам, и волонтерам, и, конечно, донорам.

Если эти слова не войдут в передачу, пусть они будут на Дашиной странице:

«В РДКБ - самые лучшие врачи! Самые отзывчивые медицинские сестры (и братья)! В Москве она познакомилась с очень многими добрыми людьми, которые живо откликнулись на ее несчастье. Никогда в жизни она не думала, как много на самом деле хороших людей!»

01.03.2008 У Даши было ухудшение состояния, вызванное вирусной инфекцией. Сейчас с осложнением удалось справиться.

27.01.2008 Прошло 100 дней после второй пересадки костного мозга. Даша в ремиссии, в костном мозге - только донорские клетки. Инфекция мозговых оболочек прошла. Сейчас Даша перешла на амбулаторное лечение, живет на квартире, которую оплачивают благотворители. Переливания крови не нужны.

21.12.2007 Даша в ремиссии по лейкозу, переливания крови ей не нужны. Но состояние девочки тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена тяжелой инфекцией мозговых оболочек, начавшаяся еще 10 дней назад. Возбудителя инфекции определить пока не удалось. Даша лихорадит.

19.11.2007 Даше уже разрешили выходить в коридор! Это значит, что иммунитет потихоньку восстанавливается. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы сейчас не нужны. Все клетки в костном мозге мамины. Есть небольшая реакция «трансплантат против хозяина».

15.10.2007 12 октября Даше сделали повторную трансплантацию костного мозга. О результатах можно будет говорить не ранее, чем через 2–3 недели. В этот раз клеток в трансплантате было больше, надеемся, это положительно скажется на результатах пересадки. Даше нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

09.09.2007 11-й день после трансплантации. Даша чувствует себя неплохо. Затаив дыхание ждем приживления клеток.

13.08.2007 Врачам не удалось добиться полной ремиссии с помощью «Дакогена». Но Дашино состояние стабилизировалось, количество бластных клеток не увеличивается. В конце августа планируется проведение трансплантации костного мозга от мамы.

07.07.2007 Даша получила курс лечения препаратом «Дакоген». Пока Даша только начала восстанавливаться после терапии и говорить о результатах рано. Количество бластных клеток не растет, и это уже радует. Самочувствие хорошее.

22.06.2007 Даше Городковой нужен препарат «Амфолип». Прежде Даша получала противогрибковую терапию «Вифендом», но это лекарство взаимодействует с другими препаратами, которые сейчас назначили Даше. Поэтому «Вифенд» заменили «Амфолипом». Флакон «Амфолипа» стоит 5500 руб. Нужно минимум 10 флаконов.

18.06.2007 Даша начинает получать терапию новыми препаратами. Врачи надеются стабилизировать состояние девочки и затормозить развитие болезни. В течение ближайших 10 дней доктора будут наблюдать, как протекает лечение и реагирует ли болезнь. Если с помощью новых лекарств удастся добиться поставленных целей, то Даше будет предложена трансплантация костного мозга от мамы.

Болезнь у Даши тяжелая и сложная. Есть риск развития осложнений. Есть риск, что болезнь не поддастся лечению. Если это случится, врачи и мама обсудят сложившуюся ситуацию и сообщат о принятом решении.

10.06.2007 Даша получает паллиативную терапию. Настроение хорошее. Первого июня Даше исполнилось 7 лет. В этот день она побывала на концерте «Подари жизнь» в театре «Современник». Артисты — участники концерта подарили Даше красивую куклу и цветы.

05.03.2007 Дашина мама приняла решение остаться в больнице. Здесь Даша сможет получать обезболивание и терапию, сдерживающую развитие болезни.

12.02.2007 К сожалению, Дашин лейкоз не ответил и на последний курс химиотерапии. Врачи считают, что реальные возможности помочь Даше исчерпаны.

01.02.2007 Лейкоз не отвечает на стандартную терапию. Даша получила блок из химиопрепаратов, которые прежде не использовались для ее лечения.

11.01.2006 Мы завершили сбор пожертвований на приобретение препарата «Вифенд». Спасибо за помощь!!!

Даша должна получать это противогрибковое лекарство, чтобы держать под контролем грибковую инфекцию легких. Девочке нужен «Вифенд» в таблетках по 50 мг., 4 упаковки таблеток в месяц. Упаковка таблеток стоит в среднем 7800 руб. Даше «Вифенд» нужен в течение минимум 3 месяцев. Трехмесячный курс терапии будет стоить 93 600 рублей. Дашина мама воспитывает свою девочку одна, у нее просто нет таких огромных денег.

Оказанная помощь: 11.01.2006 Екатерина П. передала для Даши 93 600 руб. Лекарство уже заказано в аптеке и скоро будет доставлено девочке. Большое спасибо за помощь!

09.01.2006 Ситуация очень серьезная. Лейкоз оказался устойчив даже к противорецидивной химиотерапии. Лечение продолжается, но что делать дальше - пока неизвестно.

01.01.2007 У Даши лейкоз оказался устойчивым к химиотерапии. Начата противорецидивная терапия. Проба крови отправлена в Германию, чтобы можно было начинать поиск неродственного донора костного мозга.

29.11.2006 У Даши перерыв в химиотерапии. Случился аспергиллез легких, но общее самочувствие неплохое.

06.11.2006 У Даши острый миелолейкоз. Девочка уже получает химиотерапию, и скоро ей понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Настроение у девочки хорошее. До болезни Даша обожала танцы, но сейчас маме приходится выдумывать другие занятия для дочки, потому что танцы ей пока противопоказаны да и сил на них нет.