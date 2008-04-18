31.03.2010 Сегодня утром, дома, Даша умерла.



Светлая память.

30.12.2009 К сожалению, у Даши произошел рецидив, опухоль продолжила рост. Сейчас Даша находится дома на поддерживающей терапии.

27.08.2009 Даша сейчас лечится амбулаторно, проходит курс гормональной терапии. Чтобы быть ближе к больнице пока Даша с родителями и сестренкой живет в Подмосковье, чувствует себя хорошо.

27.10.2008 Врачам удалось справиться с реакцией "трансплантат против хозяина". Прогрессии опухоли нет. Даша едет домой.



24.09.2008 Даша получает терапию, направленную на лечение реакции "трансплантат против хозяина". В состоянии девочки наблюдается положительная динамика. Самочувствие хорошее.

15.08.2008 Даша получает гормональную терапию. Девочка переведена на амбулаторное лечение.

12.08.2008 Даша вернулась в больницу с подозрением на реакцию "трансплантант против хозяина".

02.07.2008. Дашина мама прислала нам письмо:

«Мы, родители Даши Звонаревой, хотим сердечно поблагодарить ВСЕХ неравнодушных людей, которые приняли участие в спасении нашего ребенка. В первую очередь мы хотим поблагодарить создателей фонда и его участников за ту неоценимую помощь, которую они оказали нам и продолжают оказывать десяткам других семей, оказавшимся в сложной ситуации. Совсем недавно мы даже не подозревали, что на свете столько бескорыстных, открытых людей, которые пропускают чужую боль через себя и помогают попавшим в беду словом и делом.



Год мы боролись со страшной болезнью – Даша, врачи и все те люди, которые оказывали нам поддержку, такую необходимую в огромном и совершенно чужом городе. Усилиями фонда были собраны необходимые деньги, и наша девочка всегда была обеспечена жизненно важными медикаментами, а мы, её родители, ещё и моральной помощью, которая была нужна нам как воздух. На собранные пожертвования для Даши смогли приобрести КИТ – набор для отчистки трансплантата, благодаря которому пересадка костного мозга прошла успешно.



Каждый раз, когда мы смотрим на нашу дочь, мы не перестаем благодарить судьбу и всех людей, которые боролись вместе с нами. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

Семья Звонаревых»



18.06.2008 Следов опухоли почти нет, остаются только единичные клетки нейробластомы в костном мозге. Дашу отпустили домой на два месяца.

14.05.2008 Даша восстановилась после аутотрансплантации костного мозга и чувствует себя настолько хорошо, что врачи смогли отпустить её на две недели домой. По возвращении в больницу девочке будет сделана пункция костного мозга, которая поможет оценить её состояние и эффективность лечения.

10.04.2008 Даша чувствует себя хорошо. Она находится на амбулаторном лечении. Метастазов опухоли нет. Реакции "трансплантант против хозяина" тоже нет. Есть небольшая цитомегаловирусная инфекция, но и она под контролем.

26.03.2008 У Даши цистит и цитомегаловирусная инфекция. Течет контролируемая реакция «трансплантат против хозяина». В костях признаков опухоли не обнаружено. Скоро предстоит пункция костного мозга, которая покажет, сохранились ли там опухолевые клетки.

05.03.2008 Даша получила трансплантацию костного мозга от мамы. Пересаженные клетки прижились. Даше уже разрешили погулять на улице и даже съесть мороженное – «Фруктовый лёд». Фруктовый лёд сделал Дашу практически счастливой. Удачи тебе, маленькая сладкоежка!

30.01.2008 Даша перешла в отделение трансплантации костного мозга, где ей предстоит пересадка стволовых гемопоэтических клеток от мамы.

28.12.2007 Врачи проводят забор стволовых клеток у Даши для предстоящей аутотрансплантации. Купленный нами набор для очистки трансплантата пригодился. Даша устаёт от процедур и много спит. Когда забор клеток закончится, начнётся очередной блок химиотерапии.

19.11.2007 Мы завершили сбор пожертвований для Даши Звонаревой. Вашими усилиями собралось 439 210 рублей. Большое спасибо!



Это почти вдвое больше, чем нужно Даше. Теперь мы сможем купить набор для очистки трансплантата не только Даше, но и ещё одному ребенку, которому такой набор понадобится. Это очень важно, и это стало возможным благодаря вам!



Благодарим всех, кто помог!

Оказанная помощь:

– Дашиной маме передали 25 000 рублей, 11 500 рублей и 50 евро.

18.11.2007 – На счёт фонда для оплаты препаратов для Даши средства перечислили ОАО «Геленджик-банк» (50 000 рублей), Торосян Ю.Б. (1000 рублей), Куюков С.О. (3000 рублей), ООО «Лада» (10 000 рублей), Платика Л.М. (500 рублей), Маслов (300 рублей), Пойда Т.П. (1000 рублей), Хальзова С.Г. (1000 рублей), Жорова Т.П. (4000 рублей), анонимное пожертвование на набор для очистки трансплантанта (6000 рублей), Русалов Е.Е. (6000 рублей), Воронина Г.В.(10 000 рублей), Мельникова А.М. (500 рублей), Середа И.В. (5000 рублей), Прокопенко Е.А. (3000 рублей), Мешкова Е.Л. (1000 рублей), Самохвалова Е.А. (1000 рублей), Самохвалов В.В. (1000 рублей), Аристов А.В (2000 рублей), Александрова Е.Н. (500 рублей), Емельянова М.А. (5000 рублей), Шегаев С.В. (3000 рублей), Басилашвили К.О. (1000 рублей), Стеганцов А.Н. (200 рублей), Кузнецова Е.А. (1500 рублей), Климович Л.В. (2500 рублей), Алтухова Т.Н. (1000 рублей), Смусь И.Н. (3000 рублей), Бахмутова Э.Г. (80 рублей), Смирнов А.А. (500 рублей), Никитин А.П. (10 000 рублей), Ермолаева А.А. (1000 рублей), Головненкова М.Г. (1500 рублей), Гусева Л.В. (500 рублей), Пацкевич О.Н. (1000 рублей), Гаврилина О.Ю. (5000 рублей), Труфанова И.А. (2000 рублей), Поздышева (200 рублей), Березницкий Д.И. (5000 рублей), Фокина А.В. (1000 рублей), Подгорбунчкая Н.Г. (3000 рублей), Руханен М.О. (1000 рублей), Калекенюк М.В. (1000 рублей), Тихомирова И.В. (1000 рублей), Пичугин А.С. (250 000 рублей), Переберин А.В. (3430 рублей), Шитман С.В. (1000 рублей), Шамаев В.Е. (10 000 рублей), Хомякова Н.А. (10 000 рублей), Муравлева Н.И. (3 000 рублей), Широков Игорь (4000 рублей).

Всего: 439 210 рублей Большое спасибо!

18.10.2007 Мы объявляем сбор пожертвований для Даши Звонарёвой. Даше предстоит аутотрансплантация костного мозга. У Даши заберут её же собственные клетки костного мозга. Потом сделают очень сильную химиотерапию, которая убьёт все-все делящиеся клетки в организме, и здоровые, и больные. А потом пересадят взятые клетки костного мозга обратно.



Перед пересадкой Дашины клетки костного мозга надо очистить. Иначе есть шанс, что среди здоровых клеток могут оказаться опухолевые, не обнаруженные при анализах. Даже одна опухолевая клетка сведет на нет все результаты лечения. Для очистки костного мозга перед трансплантацией нужен специальный набор антител стоимостью 250 тысяч рублей .







Можно перечислить деньги на счет фонда «Подари жизнь», и мы сами купим набор для очистки трансплантата для Даши Звонарёвой. При перечислении денег в назначении платежа мы просим указать указать, что это благотворительное пожертвование на приобретение набора для очистки трансплантата . Если в документе не будет слов «благотворительное пожертвование», то фонд обязан будет выплатить государству налог 24% из тех денег, что вы перечислили. Если в документе будет указано имя ребёка, то велика вероятность, что маме придётся заплатить налог 13% от стоимости лекарств , которые мы ему купим.

15.10.2007 У Даши нейробластома забрюшинного пространства. Она уже прошла хирургическое лечение и химиотерапию. Впереди аутотрансплантация костного мозга.