Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Маша Дятлова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Омск
Возраст24 года
Поделиться:

Ход лечения

22.08.2011

У Маши все хорошо. В этом году она участвовала во Всемирных детских Играх победителей, а также побывала в реабилитационном лагере «Барретстаун».

23.06.2010

У Маши всё хорошо, она уехала домой! Поздравляем! Маша будет приезжать в РДКБ на проверки.

26.05.2010

Маша закончила основное лечение. У неё всё хорошо! Переливания сейчас не нужны. Врачи планируют выписать Машу домой.

Весь ход лечения

Избранные статье о Маше

14.01.2019

Новогодний вечер фонда Gift of Life: мечты сбываются!

На благотворительном вечере Gift of Life состоялась встреча подопечной фонда Маши Дятловой и Флоренс Марчик — человека, который спас ей жизнь.

23.01.2019

Сюрприз для Маши Дятловой

Машу Дятлову пригласили в Лондон, на гала-вечер Gift of Life, сестринского фонда «Подари жизнь». Ее ждал сюрприз.

27.07.2020

Как самоизоляция сделала их сильнее

К самоизоляции подопечным фонда не привыкать. Интересно, как в этот раз им удалось пережить это сложное время?

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari