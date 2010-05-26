Ход лечения
22.08.2011
У Маши все хорошо. В этом году она участвовала во Всемирных детских Играх победителей, а также побывала в реабилитационном лагере «Барретстаун».
23.06.2010
У Маши всё хорошо, она уехала домой! Поздравляем! Маша будет приезжать в РДКБ на проверки.
26.05.2010
Маша закончила основное лечение. У неё всё хорошо! Переливания сейчас не нужны. Врачи планируют выписать Машу домой.
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Новогодний вечер фонда Gift of Life: мечты сбываются!
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Сюрприз для Маши Дятловой
Машу Дятлову пригласили в Лондон, на гала-вечер Gift of Life, сестринского фонда «Подари жизнь». Ее ждал сюрприз.
Как самоизоляция сделала их сильнее
К самоизоляции подопечным фонда не привыкать. Интересно, как в этот раз им удалось пережить это сложное время?