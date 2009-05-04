Ход лечения
21.12.2016
Галя закончила университет, работает менеджером у себя дома в Иваново. У девушки все хорошо, она приезжала на запись юбилейного концерта фонда, приняла участие в съемке для календаря на 2017 год.
15.01.2014
На днях Галя проездом была в Москве — она учится в институте, получила водительские права, и у нее все прекрасно.
08.11.2010
Недавно Гале исполнилось 17 лет. Галя дома, у нее все в порядке. В июне она ездила в Ирландию, в реабилитационный лагерь «Барретстаун».
Статьи о Гале
Плач по волосам
Гале Большой для излечения нужно дорогостоящее зарубежное лекарство.
К просмотру обязательно!
Это Галя Большова. Пять лет назад вы собрали деньги для Гали на очень нужную ей тогда «Эрвиназу». Сейчас, к счастью, никакие лекарства Гале не нужны, ей нужны права — водительские. Потому что благодаря вам Галя вылечилась, уехала в свое родное Иваново, и сейчас учится и работает. И вообще она замечательная красавица.