22.01.2014

К просмотру обязательно!

Это Галя Большова. Пять лет назад вы собрали деньги для Гали на очень нужную ей тогда «Эрвиназу». Сейчас, к счастью, никакие лекарства Гале не нужны, ей нужны права — водительские. Потому что благодаря вам Галя вылечилась, уехала в свое родное Иваново, и сейчас учится и работает. И вообще она замечательная красавица.