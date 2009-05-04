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Галя Большова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Иваново
Возраст30 лет
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Ход лечения

21.12.2016

Галя закончила университет, работает менеджером у себя дома в Иваново. У девушки все хорошо, она приезжала на запись юбилейного концерта фонда, приняла участие в съемке для календаря на 2017 год.

15.01.2014

На днях Галя проездом была в Москве — она учится в институте, получила водительские права, и у нее все прекрасно.

08.11.2010

Недавно Гале исполнилось 17 лет. Галя дома, у нее все в порядке. В июне она ездила в Ирландию, в реабилитационный лагерь «Барретстаун».

Весь ход лечения

Статьи о Гале

4.05.2009

Плач по волосам

Гале Большой для излечения нужно дорогостоящее зарубежное лекарство.

22.01.2014

К просмотру обязательно!

Это Галя Большова. Пять лет назад вы собрали деньги для Гали на очень нужную ей тогда «Эрвиназу». Сейчас, к счастью, никакие лекарства Гале не нужны, ей нужны права — водительские. Потому что благодаря вам Галя вылечилась, уехала в свое родное Иваново, и сейчас учится и работает. И вообще она замечательная красавица.

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