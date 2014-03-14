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Аня Александрова

Сбор завершен
Диагнозапластическая анемия
ГородЧебоксары
Возраст22 года
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Терапия не помогала, совместимого донора не было, и Ане провели трансплантацию костного мозга от мамы.

Ход лечения

05.06.2014

Аня приехала на проверку со 100%-ным донорским химеризмом и уже уехала домой до сентября. У девочки все просто прекрасно.

22.03.2014

Впервые за очень долгое время Анечка с мамой уезжают домой. Теперь приедут на проверку через месяц. У Ани все хорошо.

14.03.2014

Почти 100% химеризм. Великолепные показали крови, каких давным-давно не было. Минимальные проявления РТПХ успешно лечатся. Настроение хорошее!

Весь ход лечения

Статьи об Ане

23.04.2019

«Болезнь объявила нам войну»

У Ани был небольшой шанс выздороветь. Ее мама всерьез опасалась, что на пересадку врачи не решатся и им с дочерью просто придется уехать домой.

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