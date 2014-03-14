Ход лечения
05.06.2014
Аня приехала на проверку со 100%-ным донорским химеризмом и уже уехала домой до сентября. У девочки все просто прекрасно.
22.03.2014
Впервые за очень долгое время Анечка с мамой уезжают домой. Теперь приедут на проверку через месяц. У Ани все хорошо.
14.03.2014
Почти 100% химеризм. Великолепные показали крови, каких давным-давно не было. Минимальные проявления РТПХ успешно лечатся. Настроение хорошее!
Статьи об Ане
«Болезнь объявила нам войну»
У Ани был небольшой шанс выздороветь. Ее мама всерьез опасалась, что на пересадку врачи не решатся и им с дочерью просто придется уехать домой.