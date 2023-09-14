Ход лечения
31.10.2023
Осложнения прежние, но самочувствие неплохое и состояние стабильное. У Аиды нормальная температура, она активна. Принимает антибиотик.
02.10.2023
Поздние сроки после трансплантации. Переливания крови не нужны, состояние кожи с улучшением, но пока что остаются проблемы: замедленное восстановление иммунитета и поражение желудочно-кишечного тракта.
14.09.2023
Девочке необходимо очередное введение «Энтивио». Этот препарат помогает ей бороться с кишечной формой реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.
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