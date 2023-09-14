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Аида Аллахвердова

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
ГородСамара
Возраст9 лет
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У Аиды осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

Осложнения прежние, но самочувствие неплохое и состояние стабильное. У Аиды нормальная температура, она активна. Принимает антибиотик.

02.10.2023

Поздние сроки после трансплантации. Переливания крови не нужны, состояние кожи с улучшением, но пока что остаются проблемы: замедленное восстановление иммунитета и поражение желудочно-кишечного тракта.

14.09.2023

Девочке необходимо очередное введение «Энтивио». Этот препарат помогает ей бороться с кишечной формой реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Аиде

18.09.23
100 ₽
18.09.23
500 ₽
18.09.23
300 ₽
18.09.23
Г********о А.500 ₽
18.09.23
15 000 ₽
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