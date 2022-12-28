Ход лечения
19.07.2023
К сожалению, у Алены был обнаружен внекостномозговой рецидив, и ей пришлось вернуться в больницу. Сейчас девочка снова в ремиссии.
24.03.2023
Алена выписана в полной ремиссии для продолжения терапии по месту жительства.
15.02.2023
Почти два месяца после трансплантации. Переливания крови не нужны, состояние стабильное. Требуется противовирусная терапия: обнаружена ВК-вирусная инфекция.
Ваша помощь Алене
28.12.22
|300 ₽
28.12.22
|1 000 ₽
28.12.22
|3 000 ₽
28.12.22
|А******в
|3 000 ₽
28.12.22
|Т******в А.
|59 000 ₽