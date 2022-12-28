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Алена Сергеева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКалуга
Возраст15 лет
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Алене потребовалась трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

19.07.2023

К сожалению, у Алены был обнаружен внекостномозговой рецидив, и ей пришлось вернуться в больницу. Сейчас девочка снова в ремиссии.

24.03.2023

Алена выписана в полной ремиссии для продолжения терапии по месту жительства.

15.02.2023

Почти два месяца после трансплантации. Переливания крови не нужны, состояние стабильное. Требуется противовирусная терапия: обнаружена ВК-вирусная инфекция.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алене

28.12.22
300 ₽
28.12.22
1 000 ₽
28.12.22
3 000 ₽
28.12.22
А******в3 000 ₽
28.12.22
Т******в А.59 000 ₽
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