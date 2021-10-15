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Алина Кузнецова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМытищи
Возраст16 лет
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Трансплантация костного мозга состоялась, сейчас Алине нужно справиться с инфекционными осложнениями.

Ход лечения

03.10.2022

Кожная РТПХ с улучшением. Алина выписывается на поддерживающую терапию.

02.09.2022

Алина перенесла вирусную инфекцию. Сейчас ей лучше. Пытается хоть немного отъесться: она очень сильно похудела. С удовольствием решает разные головоломки и мечтает о скорой выписке домой.

18.07.2022

Алине лучше, ее отпустили на амбуланс. Это большое событие: Алине очень важно жить на квартире, она сильно устала от больницы.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алине

28.02.22
3 000 ₽
28.02.22
1 000 ₽
28.02.22
500 ₽
28.02.22
700 ₽
28.02.22
25 ₽
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Статьи об Алине

15.10.2021

Ах, это море, море

Почему-то именно морской пейзаж и море на закате стали главной темой в творчестве Алины. Хотя на море она никогда не была.

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