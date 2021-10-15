Ход лечения
03.10.2022
Кожная РТПХ с улучшением. Алина выписывается на поддерживающую терапию.
02.09.2022
Алина перенесла вирусную инфекцию. Сейчас ей лучше. Пытается хоть немного отъесться: она очень сильно похудела. С удовольствием решает разные головоломки и мечтает о скорой выписке домой.
18.07.2022
Алине лучше, ее отпустили на амбуланс. Это большое событие: Алине очень важно жить на квартире, она сильно устала от больницы.
Ваша помощь Алине
|3 000 ₽
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Статьи об Алине
Ах, это море, море
Почему-то именно морской пейзаж и море на закате стали главной темой в творчестве Алины. Хотя на море она никогда не была.