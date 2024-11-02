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Алтана Бадмаева

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806 890 ₽803 990 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКяхта (Бурятия)
Возраст7 лет
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У Алтаны аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

02.11.2024

В июне текущего года у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В ходе химиотерапии у Алтаны развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». Врачи считают, что ей можно и нужно, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства составляет 806 890 рублей.

Ваша помощь Алтане

02.11.24
1 000 ₽
02.11.24
1 200 ₽
02.11.24
700 ₽
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