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806 890 ₽803 990 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Кяхта (Бурятия)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
02.11.2024
В июне текущего года у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В ходе химиотерапии у Алтаны развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». Врачи считают, что ей можно и нужно, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства составляет 806 890 рублей.
Ваша помощь Алтане
02.11.24
|1 000 ₽
02.11.24
|1 200 ₽
02.11.24
|700 ₽