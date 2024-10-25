Цыц, цыган, цыпленок: Алтана учит букву Ц

У Алтаны сильнейшая аллергия на препарат, который входит в протокол лечения. Чтобы девочка могла продолжить лечение, врачи заменили его на дорогостоящий «Блинцито».
В Москве полдень, в Кяхте почти вечер. В столице третий день снегопад, в Бурятии снег лежит давно. Сразу представляется картина: далеко-далеко в заснеженном краю возле камина сидит девочка и читает книгу. Так оно и есть — мы разговариваем с Даримой, мамой Алтаны, под непрекращающееся чтение вслух. Алтана дошла до буквы Ц и старательно изучает все, что есть в букваре вокруг нее.
В сентябре девочка пошла в школу, в первый класс, но вскоре заболела. Ей назначили лечение по протоколу, но почти сразу началась аллергия на препарат «Аспарагиназа». После консультации с врачами из Центра Рогачева было решено перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Очередной курс лечения стоит 1 129 646 рублей.
Алтане семь лет, ее старшей сестре Аяне — девять
Фото: из личного архива
Нужно 1 129 646 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для АлтаныПомочь
«Новость, что у дочери лейкоз, ударила как обухом по голове. Хорошо, врач доходчиво объяснил, что надо делать, потом пришел психолог, да и мамы из отделения очень поддержали», — рассказывает Дарима.
Первый курс «Блинцито» длился 17 дней, Алтана перенесла его хорошо, проблем не было. Потом на четыре дня девочку отпустили домой. Но уже совсем скоро надо возвращаться в больницу.
«Дома дочь ожила. Сидит, читает целыми днями, настроение хорошее. Мечтает о том, как поедет с дедушкой на рыбалку. Они ездят на реку, там такая тишина и безмятежность. Наверное, в этом дело. Потому что рыбу они оба не едят. Ловят и отпускают, — продолжает Дарима. — В больнице нам сразу сказали, что, так как мы поступили к концу года, квот на покупку препаратов, не входящих в протокол, уже нет и не будет. Поэтому мы обратились в фонд».
Загадывать ничего не хочется, но мечта вернуться домой под Новый год, конечно, есть. Письмо Деду Морозу написано и отправлено. В первых строчках — выздороветь.
В этом должен помочь препарат «Блинцито». Второй курс стоит 1 129 646 рублей, часть денег на покупку лекарства уже собрана, но нужно еще.
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