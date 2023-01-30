Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Старосубхангулово (Башкортостан)
|Возраст
|1 год
Ход лечения
14.07.2023
Амиля выписана.
03.07.2023
Амиля получила дополнительную клеточную терапию. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет.
15.05.2023
К сожалению, вновь появилось небольшое число опухолевых клеток: молекулярный рецидив. Трансплантат функционирует.
Ваша помощь Амиле
31.01.23
|200 ₽
31.01.23
|150 ₽
31.01.23
|2*******3
|355 ₽
31.01.23
|246 ₽
31.01.23
|А****в А.
|1 500 ₽
Статьи об Амиле
30.01.2023
Полжизни — в больнице
Амиле всего десять месяцев, и пять из них она провела в больнице: острый лимфобластный лейкоз. Состояние пока не очень, но девочка не плачет (в отличие от мамы). Главное сейчас, что лечение помогает.