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Амиля Гильманова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Старосубхангулово (Башкортостан)
Возраст1 год
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У Амили острый лимфобластный лейкоз. Девочке необходимо избежать осложнений после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

14.07.2023

Амиля выписана.

03.07.2023

Амиля получила дополнительную клеточную терапию. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет.

15.05.2023

К сожалению, вновь появилось небольшое число опухолевых клеток: молекулярный рецидив. Трансплантат функционирует.

Весь ход лечения

Ваша помощь Амиле

31.01.23
200 ₽
31.01.23
150 ₽
31.01.23
2*******3355 ₽
31.01.23
246 ₽
31.01.23
А****в А.1 500 ₽
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Статьи об Амиле

30.01.2023

Полжизни — в больнице

Амиле всего десять месяцев, и пять из них она провела в больнице: острый лимфобластный лейкоз. Состояние пока не очень, но девочка не плачет (в отличие от мамы). Главное сейчас, что лечение помогает.

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