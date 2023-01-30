30.01.2023

Полжизни — в больнице

Амиле всего десять месяцев, и пять из них она провела в больнице: острый лимфобластный лейкоз. Состояние пока не очень, но девочка не плачет (в отличие от мамы). Главное сейчас, что лечение помогает.