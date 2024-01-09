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Ангелина Бойко

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1 291 023 ₽1 289 573 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Агибалово (Смоленская область)
Возраст8 лет
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Всегда была веселой и активной, а в прошлом июне затихла и стала быстро уставать. Оказалось, со здоровьем проблемы.

Ход лечения

09.01.2024

С подозрением на острый лимфобластный лейкоз, Ангелина приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Диагноз подтвердили, начали лечение. Сейчас девочка в ремиссии, однако для продолжения лечения ей нужен иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 1 291 023 рубля.

Ваша помощь Ангелине

09.01.24
А*******а А.1 200 ₽
09.01.24
250 ₽
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