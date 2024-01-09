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1 291 023 ₽1 289 573 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Агибалово (Смоленская область)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
09.01.2024
С подозрением на острый лимфобластный лейкоз, Ангелина приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Диагноз подтвердили, начали лечение. Сейчас девочка в ремиссии, однако для продолжения лечения ей нужен иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 1 291 023 рубля.
Ваша помощь Ангелине
09.01.24
|А*******а А.
|1 200 ₽
09.01.24
|250 ₽