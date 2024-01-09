С подозрением на острый лимфобластный лейкоз, Ангелина приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Диагноз подтвердили, начали лечение. Сейчас девочка в ремиссии, однако для продолжения лечения ей нужен иммунопрепарат «Блинцито» стоимостью 1 291 023 рубля.