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Мечта — сесть на шпагат

18 января 2024Нужна помощь
Текст:
Роман Чертовских
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Когда Ангелина стала жаловалась маме, что устает, Наталья сильно удивилась — дочь всегда была активной и подвижной, занималась фитнесом и почти садилась на шпагат.

Потом у Гели стали болеть руки и ноги, и пришлось срочно бежать ко врачам. Несколько раз девочка попадала в отделение травматологии, ей ставили диагноз «артрит» и прописывали кальций, но становилось только хуже. Острый лимфобластный лейкоз смогли обнаружить лишь после пункции. 

В Центре Димы Рогачева Ангелина оказалась в середине ноября, в декабре после лечения по протоколу вышла в ремиссию, однако затем врачи решили, что девочке необходим иммунопрепарат «Блинцито». Мы объявили сбор, но на следующей день медики пришли к выводу, что можно вернуться к стандартной схеме лечения. Увы, еще через неделю стало понятно, что без «Блинцито» не обойтись — у Ангелины аллергия на химиопрепарат «Онкаспар».

Ангелина продолжает заниматься творчеством и учится в больничной школе

Фото: из личного архива

Нужно 1 291 023 рубля

На препарат «Блинцито» для Ангелины

Помочь

Ангелина в больнице уже больше двух месяцев, но пока ей сложно. Девочка ушла в себя и не хочет общаться даже с родственниками. Когда звонит бабушка, прячется за маму и кричит, что у нее все нормально. А отца просит вообще не приходить. А вот среди медперсонала у нее появилась подруга — медсестра Света, которую девочка может обнять, как родную. Недавно Ангелину перевели в пансионат и разрешили выходить на улицу. И для дочки, и для мамы, переезд был счастьем. Девочка сразу же почувствовала себя лучше: разложила игрушки, а на прогулке даже пробежалась.

«Ангелина рисует, пишет, клеит, вырезает, учителя к ней приходят, — рассказывает Наталья. — Две четверки у нее стоят, остальные все пятерки. Английский сейчас полюбила, даже после наркоза занимается. Старший сын у меня английский вообще не тянет, а Ангелина ему вчера по видеосвязи хвалилась, как у нее получается. Обещала, что всему его научит. Мечтает домой поскорее вернуться и увидеться со старшей сестрой Женей, которая во Владимире живет».

Очень хочется, чтобы Ангелине стало полегче в больнице, и чтобы все ее планы и мечты обязательно сбылись. Но пока нужно лечиться: восемь флаконов «Блинцито» стоят 1 291 023 рубля.

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Мечта — сесть на шпагат

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