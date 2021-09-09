Ход лечения
11.03.2022
Геля выписана.
14.12.2021
Температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.
25.11.2021
Трансплантат функционирует, состояние стабильное, продолжается плановая терапия.
Ваша помощь Ангелине
30.09.21
|К*******а
|100 ₽
30.09.21
|К*******а Н.
|700 ₽
30.09.21
|500 ₽
30.09.21
|3 000 ₽
01.10.21
|200 ₽
Статьи об Ангелине
9.09.2021
«Меня зовут Ангелина, и у меня рецидив»
Именно это мы узнаем в первые минуты знакомства с Гелей. Все так, и от этого очень грустно. Но разговор продолжается, и жизнь тоже.