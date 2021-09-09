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Ангелина Ишкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНижневартовск
Возраст15 лет
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У Ангелины рецидив острого лимфобластного лейкоза. Ей предстоит трансплантация костного мозга. Но сперва — иммунотерапия.

Ход лечения

11.03.2022

Геля выписана.

14.12.2021

Температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.

25.11.2021

Трансплантат функционирует, состояние стабильное, продолжается плановая терапия.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ангелине

30.09.21
К*******а100 ₽
30.09.21
К*******а Н.700 ₽
30.09.21
500 ₽
30.09.21
3 000 ₽
01.10.21
200 ₽
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9.09.2021

«Меня зовут Ангелина, и у меня рецидив»

Именно это мы узнаем в первые минуты знакомства с Гелей. Все так, и от этого очень грустно. Но разговор продолжается, и жизнь тоже.

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