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Антон Козыренко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородОлекминск
Возраст10 лет
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Антон лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева от острого миелобластного лейкоз.

Ход лечения

14.11.2022

Антон выписан в полной ремиссии по лейкозу.

31.10.2022

Сбор средств на антибиотик для Антона и других детей завершен. Антон на этапе третьей консолидации.

17.10.2022

После очередного блока химиотерапии, когда иммунитет на нуле, Антон попал в реанимацию — заражение крови. Чтобы справиться с тяжелой инфекцией, которая едва не стоила ему жизни, мальчику необходим антибиотик «Меропенем». Этот и другие антибиотики важно получить и ребятам, которые проходят лечение в Центре Димы Рогачева. Всего надо собрать огромную сумму: 6 500 000 рублей.

Ваша помощь детям

31.10.22
100 ₽
31.10.22
К******а Я.300 ₽
31.10.22
2 200 ₽
31.10.22
2 000 ₽
31.10.22
200 ₽
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