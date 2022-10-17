Ход лечения
14.11.2022
Антон выписан в полной ремиссии по лейкозу.
31.10.2022
Сбор средств на антибиотик для Антона и других детей завершен. Антон на этапе третьей консолидации.
17.10.2022
После очередного блока химиотерапии, когда иммунитет на нуле, Антон попал в реанимацию — заражение крови. Чтобы справиться с тяжелой инфекцией, которая едва не стоила ему жизни, мальчику необходим антибиотик «Меропенем». Этот и другие антибиотики важно получить и ребятам, которые проходят лечение в Центре Димы Рогачева. Всего надо собрать огромную сумму: 6 500 000 рублей.
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|100 ₽
|К******а Я.
|300 ₽
|2 200 ₽
|2 000 ₽
|200 ₽