После очередного блока химиотерапии, когда иммунитет на нуле, Антон попал в реанимацию — заражение крови. Чтобы справиться с тяжелой инфекцией, которая едва не стоила ему жизни, мальчику необходим антибиотик «Меропенем». Этот и другие антибиотики важно получить и ребятам, которые проходят лечение в Центре Димы Рогачева. Всего надо собрать огромную сумму: 6 500 000 рублей.