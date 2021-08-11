Ход лечения
10.01.2022
Антон закончил курс терапии, чувствует себя хорошо. Будет наблюдаться.
24.11.2021
Со слов доктора, Антону осталось еще 2 введения «Адцетриса», самочувствие стабильное.
25.10.2021
Очередные введения лекарства позади, все неплохо, но не совсем понятна ситуация со стратегией дальнейшего лечения: будет или не будет трансплантация.
Ваша помощь
25.08.21
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|2 520 ₽
25.08.21
|500 ₽
25.08.21
|200 ₽
25.08.21
|700 ₽
25.08.21
|5 000 ₽
Статьи об Антоне
11.08.2021
Антон не дает болезни менять свои планы
Противоопухолевый «Адцетрис» должен помочь с главным: оставаться в ремиссии как можно дольше.