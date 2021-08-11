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Антон Волков

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородТамбов
Возраст18 лет
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У Антона было два рецидива лимфомы Ходжкина. Сейчас он в ремиссии, но, чтобы ее сохранить, нужен дорогостоящий противоопухолевый препарат «Адцетрис».

Ход лечения

10.01.2022

Антон закончил курс терапии, чувствует себя хорошо. Будет наблюдаться.

24.11.2021

Со слов доктора, Антону осталось еще 2 введения «Адцетриса», самочувствие стабильное.

25.10.2021

Очередные введения лекарства позади, все неплохо, но не совсем понятна ситуация со стратегией дальнейшего лечения: будет или не будет трансплантация.

Весь ход лечения

Ваша помощь

25.08.21
M********* L.2 520 ₽
25.08.21
500 ₽
25.08.21
200 ₽
25.08.21
700 ₽
25.08.21
5 000 ₽
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Статьи об Антоне

11.08.2021

Антон не дает болезни менять свои планы

Противоопухолевый «Адцетрис» должен помочь с главным: оставаться в ремиссии как можно дольше.

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