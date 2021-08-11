У Антона было два рецидива лимфомы Ходжкина. Сейчас он в ремиссии, но, чтобы ее сохранить, нужен дорогостоящий противоопухолевый препарат «Адцетрис».

Ход лечения 10.01.2022 Антон закончил курс терапии, чувствует себя хорошо. Будет наблюдаться. 24.11.2021 Со слов доктора, Антону осталось еще 2 введения «Адцетриса», самочувствие стабильное. 25.10.2021 Очередные введения лекарства позади, все неплохо, но не совсем понятна ситуация со стратегией дальнейшего лечения: будет или не будет трансплантация. Весь ход лечения