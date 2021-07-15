Не стало Ани Потуловой. Юной, оптимистичной, обаятельной.

Аня болела почти два года из своих пятнадцати. Лейкоз был очень злой: ни терапия современными лекарствами, ни трансплантация костного мозга не позволили победить его полностью. Пришлось провести вторую трансплантацию: первая была от папы, вторая от мамы… И, несмотря на все трудности, еще неделю назад казалось, что дело еще может пойти на лад. Но потом случилось резкое ухудшение: организм не справился с осложнениями. Аня попала в реанимацию, врачи не прекращали бороться, но через несколько дней все было кончено.

Ане все было интересно. Мы смотрим на ее фотографии и видим ее то с собакой, то среди цветов, то с укулеле. Она хотела стать учителем музыки.

Светлая память прекрасной девочке. Сил близким.