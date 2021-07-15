|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Ковров (Владимирская область)
|Дата смерти
|25.01.2023
27.01.2023
Не стало Ани Потуловой. Юной, оптимистичной, обаятельной.
Аня болела почти два года из своих пятнадцати. Лейкоз был очень злой: ни терапия современными лекарствами, ни трансплантация костного мозга не позволили победить его полностью. Пришлось провести вторую трансплантацию: первая была от папы, вторая от мамы… И, несмотря на все трудности, еще неделю назад казалось, что дело еще может пойти на лад. Но потом случилось резкое ухудшение: организм не справился с осложнениями. Аня попала в реанимацию, врачи не прекращали бороться, но через несколько дней все было кончено.
Ане все было интересно. Мы смотрим на ее фотографии и видим ее то с собакой, то среди цветов, то с укулеле. Она хотела стать учителем музыки.
Светлая память прекрасной девочке. Сил близким.
15.12.2022
По лейкозу сохраняется полная ремиссия. Были проблемы с легкими, но сейчас признаков дыхательной недостаточности нет. Трансплантат функционирует слабее нормы на фоне осложнений. Продолжается иммуносупрессивная терапия.
17.11.2022
Периодические боли в ногах все еще беспокоят. Прием «Джакави» завершен.
25.10.2022
Средства собраны. Аня продолжает плановую терапию, самочувствие страдает из-за боли в ногах, но лекарства помогают.
23.10.2022
У девочки реакция «трансплантат против хозяина». Чтобы справиться с ней, необходима терапия препаратом «Джакави». Стоимость одной упаковки лекарства 191 395 рублей.
28.09.2022
Месяц после трансплантации. Идет приживление. Есть инфекции, но в целом состояние клинически стабильное.
01.09.2022
Проведена повторная трансплантация от мамы. Ждем приживления. Пока, что естественно в этот период, состояние тяжелое: токсические эффекты кондицинирования, инфекции.
25.07.2022
Осложнения предыдущей трансплантации более или менее разрешаются, но есть пневмония. «Энтивио» Аня пока не получала, но скоро будет.
07.07.2022
Перед повторной трансплантацией (от неродственного донора) важно пройти подготовку. Для этого Ане понадобится иммунопрепарат «Энтивио». Стоимость трех упаковок лекарства 325 552 рубля.
05.05.2022
Три месяца после трансплантации. Сохраняются минимальные проявления РТПХ и воспалительных процессов, но с улучшением.
07.04.2022
Два с лишним месяца после трансплантации от брата. Есть некоторые иммунные осложнения, проблемы с ЖКТ, но без ухудшений. Функция трансплантата удовлетворительная.
20.02.2022
Две недели после трансплантации. Пока Аня в аплазии. Из инфекционных очагов есть мукозит.
03.02.2022
Аня в отделении трансплантации. Послезавтра ей введут донорские (папины) клетки. Пока все планово.
24.12.2021
Все-таки обнаруживается минимальная остаточная болезнь, поэтому планируется проведение трансплантации.
10.12.2021
Для Ани все так же невозможно проведение стандартной химиотерапии из-за серьезных инфекционных проблем. Нужно продолжать лечение противоопухолевым препаратом «Венклекста». Стоимость лекарства на ближайший курс — 494 025 рублей.
15.11.2021
Плановая терапия продолжается, с осложнениями врачам удается справляться.
20.09.2021
Аня получает терапию препаратами «Венклекста» и «Дакоген»: стандартная химиотерапия невозможна из-за серьезных инфекционных проблем. По лейкозу ремиссия.
26.08.2021
Проблемы с ЖКТ разрешаются. Нужно также оценить состояние сердца, поэтому сегодня планируется кардиограмма.
18.07.2021
Анино состояние стабилизировалось, для противоинфекционной терапии будет использован «Вориконазол», а «Амфолип» будет передан другому ребенку. Также в качестве противоопухолевой терапии Аня получает лекарство «Венклекста».
15.07.2021
Чтобы продолжать лечиться от основного заболевания, нужно разобраться с осложнениями, которые возникли из-за болезни. Сейчас Ане требуется курс дорогостоящего противогрибкового препарата «Амфолип». Его стоимость 1 470 000 рублей.
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В Аниных глазах можно утонуть
В них столько печали и боли, красоты и веры. О том, что с ней случилось, Аня рассказывает сама, а мы просим ей помочь.