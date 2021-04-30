Умер Арам Овсепян.

С самого рождения у Арама были приступы тяжелой болезни: как будто без причины возникали многодневные приступы лихорадки с высокой температурой, судорогами, болями в суставах. Диагноз выяснился в 2017 году: оказалось, что у мальчика редчайшее наследственное заболевание (дефицит мевалонаткиназы), сопряженное с нарушением иммунной регуляции. Терапия может только смягчить симптомы заболевания, но не излечить его. Врачи тщательно изучили случай Арама. И после долгих колебаний было принято решение о трансплантации костного мозга: она при диагнозе Арама сопряжена с особенно серьезным риском, но дает шанс на выздоровление. Медлить после принятия решения было нельзя: чем позже провести трансплантацию, тем хуже будет состояние мальчика и тем меньше шансов…

Араму нашли неродственного донора, но первая трансплантация закончилась отторжением. После второй трансплантации костный мозг прижился. И казалось, что успех недалек: Арам восстанавливался, осложнения возникали, но вроде бы удавалось контролировать при помощи терапии. А потом вдруг произошло резкое ухудшение. В начале октября Арам попал в реанимацию, внутренние органы стали отказывать один за другим. Вчера вечером борьба закончилась.

Арам был единственным ребенком в семье.

Светлая память мальчику с прекрасной улыбкой.

Сил родителям.