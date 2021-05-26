Донор найден в Германии. Пересадка запланирована на июль. Он сдаст свои клетки бесплатно, но за всю работу регистра и доставку клеток в Москву необходимо заплатить, а это 2 070 000 рублей. Мы просим вас снова поддержать Аришу.