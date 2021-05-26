|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|Армавир, Краснодарский край
|Дата смерти
|26.06.2023
27.06.2023
Неожиданное горе: в реанимации РДКБ умерла Арина Приходько.
Некоторое время назад Ариша приехала подлечить РТПХ и вирусную инфекцию. И вдруг случилось резкое ухудшение, Арина попала в реанимацию, и через три недели ее не стало…
Светлая память маленькой девочке. Сил близким.
15.09.2021
Ариша выписана, все неплохо.
16.08.2021
Все планово, продолжается восстановление, Арина переведена из трансплантационного бокса обратно в отделение гематологии № 1.
26.07.2021
Мы закрываем сбор средств для Ариши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Трансплантация проведена 13 июля. Восстанавливается. Нужен препарат «Програф» для предотвращения отторжения трансплантата и РТПХ.
30.06.2021
Донор найден в Германии. Пересадка запланирована на июль. Он сдаст свои клетки бесплатно, но за всю работу регистра и доставку клеток в Москву необходимо заплатить, а это 2 070 000 рублей. Мы просим вас снова поддержать Аришу.
31.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!
Ариша продолжает лечение препаратом «Цитарабин» в низких дозах и ждет, пока решится вопрос с донором.
26.05.2021
Ариша лечится в Российской детской клинической больнице с февраля. Ввиду серьезности диагноза девочке нужна пересадка костного мозга, донора сейчас ищут, а Арина продолжает получать терапию. После очередного блока химиотерапии ей с большой вероятностью может понадобиться иммуноглобулин «Привиджен», потому что врачи опасаются активизации цитомегаловирусной инфекции. В препарате, повышающем иммунную защиту организма, нуждаются и другие пациенты отделения. Собрать необходимо 385 000 рублей.
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Арина в Зазеркалье
Справиться с серьезной болезнью девочке поможет только пересадка костного мозга.