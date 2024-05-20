Ход лечения
21.05.2024
Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
20.05.2024
Четыре месяца назад у Арины диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В ходе химиотерапии у девочки развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». Врачи считают, что Арине можно и нужно, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства составляет 806 890 рублей.
Ваша помощь Арине
|Участники забега Legal Run 2024
|806 890 ₽