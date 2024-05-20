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Арина Ветрова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовый Уренгой
Возраст2 года
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У Арины случилась аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

21.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

20.05.2024

Четыре месяца назад у Арины диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В ходе химиотерапии у девочки развилась сильнейшая аллергическая реакция на все формы противоопухолевого препарата «Аспарагиназа». Врачи считают, что Арине можно и нужно, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства составляет 806 890 рублей.

Ваша помощь Арине

31.05.24
Участники забега Legal Run 2024806 890 ₽
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