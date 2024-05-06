Именно эта мысль греет Маргариту, маму двухлетней Ариши: девочка уже четыре месяца проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза.
Под «этим» Маргарита имеет в виду сильнейшую аллергию, которая случилась у ее дочери на основной препарат терапии. Ну и, конечно, постоянные анализы и капельницы, да и в целом долгое лечение.
Во время очередного блока «химии» у Ариши возникла острая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Чтобы не прерывать лечение, врачи заменили оставшиеся курсы химиотерапии на иммунопрепарат «Блинцито». Девочка переносит его гораздо лучше. Очередной курс обойдется в 645 512 рублей.
На препарате «Блинцито» Арине стало заметно лучше, нужно продолжать
Видео: Евгения Ванеева
Нужно 645 512 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для АришиПомочь
Ариша обожает персонажей мультика «Три кота» и даже может напеть песню из этого мультфильма. Она очень любит свои игрушки (у нее их много), и очень радуется, когда по видеосвязи звонит ее старшая сестра или четырехлетний братик. Зато такие звонки тяжело даются Маргарите: с одним ребенком она в больнице, а двое других дома. Быть от них так далеко — непросто. К счастью, есть то, что ободряет и дает силы: на терапии «Блинцито» Арина снова стала активной и жизнерадостной. Лечение помогает, а это сейчас самое важное.
На очередной курс лечения нужно еще четыре флакона лекарства. Мы просим вас помочь купить их для Ариши. Всего надо собрать 645 512 рублей.
Новости
«Дочь всего этого просто не вспомнит»
Именно эта мысль греет Маргариту, маму двухлетней Ариши: девочка уже четыре месяца проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза.
Забыть про болезнь
«Все звонят и спрашивают, как я. А я не хочу про это, я хочу про другое разговаривать!» — восклицает Нуруллах. Так что с мамой он обсуждает будущее обучение, профессию (хочет стать юристом) и даже выбор невесты.
Свободно дышать
Болезнь проявилась, когда Оле было восемь месяцев: температура, сыпь по всему телу. Врачи решили, что это пищевая аллергия, но скоро состояние девочки ухудшилось настолько, что она попала в реанимацию.