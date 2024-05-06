«Дочь всего этого просто не вспомнит»

Именно эта мысль греет Маргариту, маму двухлетней Ариши: девочка уже четыре месяца проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза.

Под «этим» Маргарита имеет в виду сильнейшую аллергию, которая случилась у ее дочери на основной препарат терапии. Ну и, конечно, постоянные анализы и капельницы, да и в целом долгое лечение. Во время очередного блока «химии» у Ариши возникла острая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Чтобы не прерывать лечение, врачи заменили оставшиеся курсы химиотерапии на иммунопрепарат «Блинцито». Девочка переносит его гораздо лучше. Очередной курс обойдется в 645 512 рублей.

На препарате «Блинцито» Арине стало заметно лучше, нужно продолжать Видео: Евгения Ванеева

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