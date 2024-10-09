Мальчик заболел в апреле: появились сильные боли в животе. Из больницы по месту жительства Арсений был направлен в ДРКБ Казани, где и был установлен точный диагноз. Там же и началось лечение. У Арсения хороший ответ на стандартную терапию противоопухолевым препаратом «Онкаспар». Ему и еще одному мальчику в отделении, лечение необходимо продолжать, но в больнице случились трудности с поставкой этого лекарства. Поэтому врачи обратились за помощью в фонд. Сейчас для ребят нужно четыре флакона лекарства стоимостью 480 150 рублей.