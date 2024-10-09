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Арсений Салов

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480 150 ₽469 189 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовый-Уренгой
Возраст9 лет
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Семь месяцев назад у Арсения диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

09.10.2024

Мальчик заболел в апреле: появились сильные боли в животе. Из больницы по месту жительства Арсений был направлен в ДРКБ Казани, где и был установлен точный диагноз. Там же и началось лечение. У Арсения хороший ответ на стандартную терапию противоопухолевым препаратом «Онкаспар». Ему и еще одному мальчику в отделении, лечение необходимо продолжать, но в больнице случились трудности с поставкой этого лекарства. Поэтому врачи обратились за помощью в фонд. Сейчас для ребят нужно четыре флакона лекарства стоимостью 480 150 рублей.

Ваша помощь Арсению

09.10.24
500 ₽
09.10.24
1 200 ₽
09.10.24
300 ₽
09.10.24
111 ₽
09.10.24
100 ₽
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Сложная география Арсения

Он сам из Нового Уренгоя, лечится в Казани, а хочет больше всего в Пермь, где у него живет любимая бабушка. Обычно именно там Арсений вместе с братом весело проводит каникулы. Но это лето стало исключением.

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