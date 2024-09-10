Сложная география Арсения

Он сам из Нового Уренгоя, лечится в Казани, а хочет больше всего в Пермь, где у него живет любимая бабушка. Обычно именно там Арсений вместе с братом весело проводит каникулы. Но это лето стало исключением.

Арсению девять лет и он вместе с родителями и двумя братьями живет в Новом Уренгое. Однако семь месяцев назад мальчик вынуждено переехал в Казань, в онкологическое отделение больницы лечиться от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас Арсению нужна стандартная терапия противоопухолевым препаратом «Онкаспар», который входит в протокол лечения. Проблема в том, что в больнице случился перебой с поставками препарата, но лечение прерывать нельзя. Мы просим вас помочь купить четыре флакона лекарства стоимостью 480 150 рублей . Они необходимы Арсению и еще одному мальчику в отделении.

В больницу Арсений приехал с папой: они очень дружны. А совсем недавно случилось невероятное счастье: из дома, до которого почти 3000 километров, приехала мама и братья. Теперь, как только врачи разрешают выйти из палаты, семья собирается вместе. И это очень важно для мальчика, который недавно из-за ветрянки, целых две недели пролежал в реанимации.

«Из всех наших троих сыновей Арсений самый спокойный и усидчивый, — рассказывает Денис, папа мальчика. — Любит разгадывать загадки, в школе до болезни был круглым отличником. Да и сейчас, даже в больнице, продолжает заниматься учебой».

Главная мечта Арсения — скорее поехать в гости к бабушке, где, как это часто бывает, самая вкусная домашняя еда (которую пока нельзя) и полное раздолье. Арсений понимаем, что сначала нужно вылечиться, и делает для этого все возможное. А мы очень просим вас поддержать семью и помочь с покупкой лекарства.