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Артем Демин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородШуя (Ивановская область)
Возраст17 лет
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У Артема осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

29.10.2023

Сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Артему необходимо введение препарата «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.

01.09.2023

Состояние после трансплантации и CAR-T-клеточной терапии. Сохраняется ремиссия. Есть тенденция к приживлению.

03.08.2023

Сегодня день введения донорских клеток.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

05.10.23
10 000 ₽
05.10.23
674 ₽
05.10.23
И*******а Е.1 200 ₽
05.10.23
700 ₽
05.10.23
4 000 ₽
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Статьи об Артеме

2.10.2023

Забрать домой собаку

17-летнему Артему нужно как можно скорее вылечиться и вернуться домой: его любимая собака (а по правде сказать, лучший друг) сейчас на передержке.

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