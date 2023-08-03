|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Шуя (Ивановская область)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
29.10.2023
Сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Артему необходимо введение препарата «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.
01.09.2023
Состояние после трансплантации и CAR-T-клеточной терапии. Сохраняется ремиссия. Есть тенденция к приживлению.
03.08.2023
Сегодня день введения донорских клеток.
Ваша помощь Артему
|10 000 ₽
|674 ₽
|И*******а Е.
|1 200 ₽
|700 ₽
|4 000 ₽
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