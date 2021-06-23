Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Артем Салов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСаратов
Возраст13 лет
Поделиться:
У Артема осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

21.06.2022

Артему лучше, он в очередной раз выписан, будет приезжать в клинику раз в две недели.

10.06.2022

На фоне «Элизарии» Артему становится лучше, восстановились тромбоциты, уменьшились отеки. Переведен на амбуланс.

31.05.2022

Прошло девять месяцев после ТКМ. Артем чувствовал себя хорошо, но недавно у мальчика резко развилась тромботическая микроангиопатия — серьезная сосудистая проблема. Для лечения необходим иммунопрепарат «Элизария». Стоимость  четырех флаконов лекарства 1 092 338 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

14.06.22
100 ₽
14.06.22
100 ₽
14.06.22
200 ₽
14.06.22
А******в А.1 200 ₽
14.06.22
К********й27 610 ₽
Все пожертвования

Статьи об Артеме

23.06.2021

У Артема редкий случай

На стандартную терапию организм не ответил, поэтому Артему нужна дорогостоящая иммунотерапия.

6.06.2022

«Хочу, чтобы было уже не так сложно»

11-летний Артем Салов снова в больнице. Приехал на проверку, но пришлось задержаться: тромбоциты падают, появились отеки. А мальчику так хотелось вернуться к обычной жизни!

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari