Ход лечения
21.06.2022
Артему лучше, он в очередной раз выписан, будет приезжать в клинику раз в две недели.
10.06.2022
На фоне «Элизарии» Артему становится лучше, восстановились тромбоциты, уменьшились отеки. Переведен на амбуланс.
31.05.2022
Прошло девять месяцев после ТКМ. Артем чувствовал себя хорошо, но недавно у мальчика резко развилась тромботическая микроангиопатия — серьезная сосудистая проблема. Для лечения необходим иммунопрепарат «Элизария». Стоимость четырех флаконов лекарства 1 092 338 рублей.
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Статьи об Артеме
У Артема редкий случай
На стандартную терапию организм не ответил, поэтому Артему нужна дорогостоящая иммунотерапия.
«Хочу, чтобы было уже не так сложно»
11-летний Артем Салов снова в больнице. Приехал на проверку, но пришлось задержаться: тромбоциты падают, появились отеки. А мальчику так хотелось вернуться к обычной жизни!