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Артур Дашян

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
ГородЛазаревское, Краснодарский край
Дата смерти18.05.2023
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22.05.2023

Пришло печальное известие: Артур умер. И случилось это за насколько дней до его четырнадцатилетия…

Некоторое время после операции у Артура все было хорошо. Но в декабре 2022 года был обнаружен рецидив опухоли. Врачи пытались бороться и дальше, но опухоль продолжала расти, и все же пришлось перевести Артура на паллиативную поддержку. Мальчик умер в реанимации сочинской больницы.

Светлая память Артуру. Сил близким.

09.03.2022

Артур выписан после операции, возвращается в Краснодар.

01.03.2022

Вчера Артура прооперировали, установили эндопротез. Все планово.

10.02.2022

Операция запланирована на 25 февраля.

31.01.2022

Операцию пришлось отложить: карантин… Скорее всего, она пройдет в феврале. Пока Артур продолжает химиотерапию по месту жительства.

19.01.2022

Операция запланирована на 27 января.

28.12.2021

Обследование продолжили в краевой больнице. В итоге был поставлен диагноз: саркома Юинга. Артуру назначили химиотерапию, которая дала положительную динамику. После нескольких блоков «химии», в наступающем году, мальчик приедет в Москву: ему предстоит операция по замене фрагмента пораженной кости и соседнего сустава на «растущий» эндопротез (длину этой конструкции можно регулировать по мере роста ребенка с помощью магнитного поля, без дополнительных операций). Стоимость такого эндопротеза 2 262 763 рубля.

Статьи об Артуре

12.01.2022

«Ногу мне беречь нужно»

Сейчас Артуру нельзя бегать, играть в футбол и гулять с любимой собакой. Но он уверен: эти ограничения в его жизни ненадолго.

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