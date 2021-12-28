|Диагноз
|Саркома Юинга
|Город
|Лазаревское, Краснодарский край
|Дата смерти
|18.05.2023
22.05.2023
Пришло печальное известие: Артур умер. И случилось это за насколько дней до его четырнадцатилетия…
Некоторое время после операции у Артура все было хорошо. Но в декабре 2022 года был обнаружен рецидив опухоли. Врачи пытались бороться и дальше, но опухоль продолжала расти, и все же пришлось перевести Артура на паллиативную поддержку. Мальчик умер в реанимации сочинской больницы.
Светлая память Артуру. Сил близким.
09.03.2022
Артур выписан после операции, возвращается в Краснодар.
01.03.2022
Вчера Артура прооперировали, установили эндопротез. Все планово.
10.02.2022
Операция запланирована на 25 февраля.
31.01.2022
Операцию пришлось отложить: карантин… Скорее всего, она пройдет в феврале. Пока Артур продолжает химиотерапию по месту жительства.
19.01.2022
Операция запланирована на 27 января.
28.12.2021
Обследование продолжили в краевой больнице. В итоге был поставлен диагноз: саркома Юинга. Артуру назначили химиотерапию, которая дала положительную динамику. После нескольких блоков «химии», в наступающем году, мальчик приедет в Москву: ему предстоит операция по замене фрагмента пораженной кости и соседнего сустава на «растущий» эндопротез (длину этой конструкции можно регулировать по мере роста ребенка с помощью магнитного поля, без дополнительных операций). Стоимость такого эндопротеза 2 262 763 рубля.
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Сейчас Артуру нельзя бегать, играть в футбол и гулять с любимой собакой. Но он уверен: эти ограничения в его жизни ненадолго.