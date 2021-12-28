Пришло печальное известие: Артур умер. И случилось это за насколько дней до его четырнадцатилетия…

Некоторое время после операции у Артура все было хорошо. Но в декабре 2022 года был обнаружен рецидив опухоли. Врачи пытались бороться и дальше, но опухоль продолжала расти, и все же пришлось перевести Артура на паллиативную поддержку. Мальчик умер в реанимации сочинской больницы.

Светлая память Артуру. Сил близким.