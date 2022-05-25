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Данила Шморохов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородМосква
Возраст16 лет
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В конце августа 2022 года у Данилы состоялась пересадка костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

23.06.2023

Восстановление иммунитета сильно задержалось, но сейчас все неплохо. Химеризм нормальный, пневмония разрешилась, лабораторные показатели улучшились. Даня выписан.

06.06.2023

Из очагов инфекций есть пневмония (возможно, грибковая), мальчик получает комбинированную антибактериальную и противогрибковую терапию.

11.05.2023

Все неплохо: самочувствие нормальное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ и инфекций нет.

Весь ход лечения

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25.09.22
К**н1 000 ₽
25.09.22
А****а Е.600 ₽
25.09.22
100 ₽
25.09.22
38 000 ₽
26.09.22
300 ₽
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Статьи о Даниле

25.05.2022

Данила устал уставать

На протяжении всех пятнадцати лет Данила постоянно чувствовал себя очень уставшим. Родители думали, что сын просто много ленится, а оказалось, что у мальчика серьезное заболевание  — первичный иммунодефицит.

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