Ход лечения
23.06.2023
Восстановление иммунитета сильно задержалось, но сейчас все неплохо. Химеризм нормальный, пневмония разрешилась, лабораторные показатели улучшились. Даня выписан.
06.06.2023
Из очагов инфекций есть пневмония (возможно, грибковая), мальчик получает комбинированную антибактериальную и противогрибковую терапию.
11.05.2023
Все неплохо: самочувствие нормальное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ и инфекций нет.
Ваша помощь Даниле
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Статьи о Даниле
Данила устал уставать
На протяжении всех пятнадцати лет Данила постоянно чувствовал себя очень уставшим. Родители думали, что сын просто много ленится, а оказалось, что у мальчика серьезное заболевание — первичный иммунодефицит.