У Даши два онкологических диагноза и больше полутора лет лечения. Несколько дней назад состоялась ТКМ.

Ход лечения 14.11.2023 Пересадка от неродственного донора прошла успешно, сейчас главное избежать неприятных осложнений. В качестве профилактики РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») Даше нужен противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 91 171 рубль.