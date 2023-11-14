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Дарья Коростелева

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91 171 ₽87 571 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Солидарность (Липецкая область)
Возраст11 лет
У Даши два онкологических диагноза и больше полутора лет лечения. Несколько дней назад состоялась ТКМ.

Ход лечения

14.11.2023

Пересадка от неродственного донора прошла успешно, сейчас главное избежать неприятных осложнений. В качестве профилактики РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») Даше нужен противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 91 171 рубль.

Ваша помощь Даше

14.11.23
Е****** Е.1 200 ₽
14.11.23
А*******а Е.100 ₽
14.11.23
300 ₽
14.11.23
250 ₽
14.11.23
250 ₽
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