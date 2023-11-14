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91 171 ₽87 571 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Солидарность (Липецкая область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
14.11.2023
Пересадка от неродственного донора прошла успешно, сейчас главное избежать неприятных осложнений. В качестве профилактики РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») Даше нужен противоопухолевый препарат «Джакави», который стоит 91 171 рубль.
Ваша помощь Даше
14.11.23
|Е****** Е.
|1 200 ₽
14.11.23
|А*******а Е.
|100 ₽
14.11.23
|300 ₽
14.11.23
|250 ₽
14.11.23
|250 ₽