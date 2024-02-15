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Даша Брызгалова

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416 240 ₽412 190 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородВологда
Возраст10 лет
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В марте прошлого года у Даши заболели ноги и живот. После обследования врачи установили диагноз — острый миелобластный лейкоз.

Ход лечения

15.02.2024

С октября девочка лечится в Центре имени Димы Рогачева, ей предстоит трансплантация костного мозга. Даше нужен препарат «Треконди», который совсем недавно стал доступен в России. В состав «Треконди» входит треосульфан, в некоторых случаях более эффективный при подготовке к трансплантации. Долгое время лекарств с этим действующим веществом не было на российском рынке, но вот сейчас «Треконди» появился. Врачи просят купить для Даши 11 упаковок препарата стоимостью 416 240 рублей.

Ваша помощь Даше

15.02.24
1 000 ₽
15.02.24
150 ₽
15.02.24
1 200 ₽
15.02.24
500 ₽
15.02.24
З******* С.1 200 ₽
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