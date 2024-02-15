С октября девочка лечится в Центре имени Димы Рогачева, ей предстоит трансплантация костного мозга. Даше нужен препарат «Треконди», который совсем недавно стал доступен в России. В состав «Треконди» входит треосульфан, в некоторых случаях более эффективный при подготовке к трансплантации. Долгое время лекарств с этим действующим веществом не было на российском рынке, но вот сейчас «Треконди» появился. Врачи просят купить для Даши 11 упаковок препарата стоимостью 416 240 рублей.