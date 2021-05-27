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благотворительный фонд

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Даша Никитина

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
ГородНефтекамск (Респ. Башкортостан)
Дата смерти30.09.2021
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01.10.2021

Вчера в отделении реанимации РДКБ умерла Даша Никитина.

Основное заболевание удалось победить. Но начались очень тяжелые осложнения. У Даши отказывали почки, плохо работало сердце, развилась пневмония. Основной проблемой оставалась тромботическая микроангиопатия, то есть поражение сосудов. Большинство наших подопечных с этим осложнением после долгой и тяжелой борьбы все-таки выкарабкиваются благодаря современным лекарствам. А вот Даше не повезло.

Даша была единственным ребенком в семье. Она любила ходить в детский сад и рисовать, с удовольствием занималась по развивающим книжкам и думала о школе.

Светлая память. Сил близким.

17.09.2021

К сожалению, осложнения пока не отступают, Даша опять в отделении реанимации.

30.08.2021

Даша побывала в реанимации, затем снова вернулась в свое больничное отделение. Проблем по-прежнему хватает, но главная из них — тромботическая микроангиопатия, то есть закупорка мелких сосудов из-за иммунного поражения. Так что терапию «Элизарией» обязательно надо продолжать, сейчас Даша должна получать это лекарство еженедельно.

28.07.2021

У Даши снижена функция костного мозга и очень серьезные проблемы с почками. Получает лечение.

05.07.2021

Аутотрансплантация проведена, Даша уже вернулась из трансплантационного отделения в обычное, но проблем и осложнений хватает. В частности, из-за тромботической микроангиопатии нужен препарат «Элизария».

31.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!

Особых инфекционных проблем у Даши в данный момент нет, но «Октагам» нужен с профилактической целью, потому что у девочки сейчас очень низкий иммунитет.

27.05.2021

Даша приехала на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в конце года. Девочка перенесла несколько блоков химиотерапии, а потом врачи провели аутотрансплантацию костного мозга. Сейчас Даша еще находится в стерильном блоке отделения трансплантации. Для контроля возможных инфекционных проблем нужен препарат «Октагам». В лекарстве нуждаются и другие дети. Всего собрать необходимо 592 500 рублей.

Ваша помощь Даше

31.05.21
К********а Е.200 ₽
31.05.21
И********я Д.33 902 ₽
31.05.21
Е*****а Т.50 000 ₽
31.05.21
1 200 ₽
31.05.21
Legal Run 2021225 433 ₽
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Статьи о Даше

27.05.2021

Даша все решает сама

Ну или почти все. Потому что решение о том, как и чем надо лечиться, принимает врач. А вот что рисовать и куда пойти учиться, это выбор Даши.

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