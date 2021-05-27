Вчера в отделении реанимации РДКБ умерла Даша Никитина.

Основное заболевание удалось победить. Но начались очень тяжелые осложнения. У Даши отказывали почки, плохо работало сердце, развилась пневмония. Основной проблемой оставалась тромботическая микроангиопатия, то есть поражение сосудов. Большинство наших подопечных с этим осложнением после долгой и тяжелой борьбы все-таки выкарабкиваются благодаря современным лекарствам. А вот Даше не повезло.

Даша была единственным ребенком в семье. Она любила ходить в детский сад и рисовать, с удовольствием занималась по развивающим книжкам и думала о школе.

Светлая память. Сил близким.