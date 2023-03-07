Большое горе: умер Демид. Ему было четыре года.

Еще в июле казалось, что у него все должно быть хорошо. Но через месяц после выписки он приехал в больницу с отторжением. Срочно начатая терапия не помогла.

Светлая память мальчику. Сил близким.