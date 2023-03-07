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Демид Скрипов

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
ГородЛабинск (Краснодарский край)
Дата смерти6.09.2023
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08.09.2023

Большое горе: умер Демид. Ему было четыре года.

Еще в июле казалось, что у него все должно быть хорошо. Но через месяц после выписки он приехал в больницу с отторжением. Срочно начатая терапия не помогла.

Светлая память мальчику. Сил близким.

07.07.2023

Демид выписан, снабжен «Джакави» на первое время.

30.06.2023

Все достаточно стабильно, планируется выписка.

09.06.2023

Для лечения кожной и кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» Демиду необходимо продолжать терапию препаратом «Джакави». Стоимость одной упаковки 191 940 рублей. Мы снова открываем сбор!

11.05.2023

Состояние относительно стабильное, температура нормальная. Но есть нейропатические боли, поэтому самочувствие не очень хорошее. «Джакави» принимает.

12.04.2023

Трансплантация проведена. Выработка лейкоцитов наладилась, а вот эритроцитов и тромбоцитов пока еще нет. Есть и другие проблемы: увеличены печень и селезенка, наблюдается иммунное и инфекционное поражение легких. Вирусных инфекций нет. Увеличена суточная доза «Джакави».

07.03.2023

Донор для мальчика найден: им станет сестра. Но, к сожалению, существуют высокие риски развития серьезных осложнений после ТКМ. Поэтому сейчас Демиду необходим противоопухолевый препарат «Джакави». Стоимость одной упаковки 191 940 рублей.

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