|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|Лабинск (Краснодарский край)
|Дата смерти
|6.09.2023
08.09.2023
Большое горе: умер Демид. Ему было четыре года.
Еще в июле казалось, что у него все должно быть хорошо. Но через месяц после выписки он приехал в больницу с отторжением. Срочно начатая терапия не помогла.
Светлая память мальчику. Сил близким.
07.07.2023
Демид выписан, снабжен «Джакави» на первое время.
30.06.2023
Все достаточно стабильно, планируется выписка.
09.06.2023
Для лечения кожной и кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» Демиду необходимо продолжать терапию препаратом «Джакави». Стоимость одной упаковки 191 940 рублей. Мы снова открываем сбор!
11.05.2023
Состояние относительно стабильное, температура нормальная. Но есть нейропатические боли, поэтому самочувствие не очень хорошее. «Джакави» принимает.
12.04.2023
Трансплантация проведена. Выработка лейкоцитов наладилась, а вот эритроцитов и тромбоцитов пока еще нет. Есть и другие проблемы: увеличены печень и селезенка, наблюдается иммунное и инфекционное поражение легких. Вирусных инфекций нет. Увеличена суточная доза «Джакави».
07.03.2023
Донор для мальчика найден: им станет сестра. Но, к сожалению, существуют высокие риски развития серьезных осложнений после ТКМ. Поэтому сейчас Демиду необходим противоопухолевый препарат «Джакави». Стоимость одной упаковки 191 940 рублей.