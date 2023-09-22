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Дима Буланов

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
Городс. Тепловка (Самарская область)
Возраст11 лет
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У Димы осложнения после пересадки костного мозга. Она состоялась два месяца назад в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Пока еще есть проблемы, требующие активного лечения: смешанный химеризм, недостаточая функция донорского костного мозга, ЦМВ-инфекция и так далее. Но в целом Дима молодцом: встает на ноги, занимается с реабилитологом. «Энтивио» получил.

05.10.2023

У Димы запланировано еще одно введение препарата «Энтивио» для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ. Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

22.09.2023

Донором стала мама. Сейчас для профилактики и лечения кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» мальчику необходим препарат «Энтивио» стоимостью 104 000 рублей.

Ваша помощь Диме

05.10.23
500 ₽
05.10.23
1 500 ₽
06.10.23
к*******в в.500 ₽
06.10.23
М******в С.100 ₽
06.10.23
88 000 ₽
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