Ход лечения
31.10.2023
Пока еще есть проблемы, требующие активного лечения: смешанный химеризм, недостаточая функция донорского костного мозга, ЦМВ-инфекция и так далее. Но в целом Дима молодцом: встает на ноги, занимается с реабилитологом. «Энтивио» получил.
05.10.2023
У Димы запланировано еще одно введение препарата «Энтивио» для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ. Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
22.09.2023
Донором стала мама. Сейчас для профилактики и лечения кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» мальчику необходим препарат «Энтивио» стоимостью 104 000 рублей.
Ваша помощь Диме
|500 ₽
|1 500 ₽
|к*******в в.
|500 ₽
|М******в С.
|100 ₽
|88 000 ₽