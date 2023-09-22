Пока еще есть проблемы, требующие активного лечения: смешанный химеризм, недостаточая функция донорского костного мозга, ЦМВ-инфекция и так далее. Но в целом Дима молодцом: встает на ноги, занимается с реабилитологом. «Энтивио» получил.