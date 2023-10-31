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Дима Быков

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312 000 ₽132 554 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Маслянино (Новосибирская область)
Возраст11 лет
У Димы острый лимфобластный лейкоз. Мальчик готовится к трансплантации костного мозга в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Донором станет сестра. Чтобы избежать серьезных осложнений после ТКМ, Диме обязательно нужно пройти терапию с препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.

Ваша помощь Диме

03.11.23
2 000 ₽
03.11.23
500 ₽
03.11.23
1 000 ₽
03.11.23
100 ₽
03.11.23
Г********* Н.30 000 ₽
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Статьи о Диме

2.11.2023

«Я буду частичкой тебя»

Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.

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