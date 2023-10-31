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312 000 ₽132 554 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Маслянино (Новосибирская область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
31.10.2023
Донором станет сестра. Чтобы избежать серьезных осложнений после ТКМ, Диме обязательно нужно пройти терапию с препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.
Ваша помощь Диме
03.11.23
|2 000 ₽
03.11.23
|500 ₽
03.11.23
|1 000 ₽
03.11.23
|100 ₽
03.11.23
|Г********* Н.
|30 000 ₽
Статьи о Диме
2.11.2023
«Я буду частичкой тебя»
Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.