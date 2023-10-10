«Я буду частичкой тебя»

Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме , для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.

Диагноз острый лимфобластный лейкоз Диме поставили десять месяцев назад. «Мы у себя в Новосибирске сначала лечились, очень тяжело сын химию переносил, — рассказывает Вера, мама мальчика. — А потом ему нужно было пройти иммунотерапию, но случился рецидив. И вот мы здесь, в Центре Димы Рогачева, готовимся к пересадке костного мозга». Чтобы избежать серьезных осложнений, мальчику обязательно нужно пройти терапию с препаратом «Энтивио».

Дима буквально проглатывает научные энциклопедии и познавательные ролики в интернете. Ему интересно абсолютно все: история, биология, арахнология (пауки — его отдельная любовь), истории про космос и многое другое. У него есть две конкретные мечты: посетить зоопарк и сходить на концерт Егора Крида. А еще он точно знает, что когда вырастет, станет машинистом поезда.

Но сейчас все хобби и увлечения ушли на второй план: в Москву наконец-то приехала его старшая сестра Вика! Мальчик не отходит от нее и буквально каждую минуту повторяет: «Вика, я так тебя люблю». Дима очень соскучился по дому, поэтому приезд сестры — это настоящий праздник.