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Дима Кожуховский

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
ГородХабаровск
Возраст3 года
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Диме необходима трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.08.2023

Все неплохо, Дима выписан. Ждем его приезда на реабилитацию.

27.07.2023

Функция донорского костного мозга умеренно снижена, нужна терапия препаратом «Аранесп». В остальном все неплохо.

22.06.2023

Дима в стационаре кратковременного лечения. Из проблем остаются недостаточная функция трансплантата и цитомегаловирусная инфекция в анализах, но состояние стабильное.

Весь ход лечения

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Статьи о Диме

3.03.2023

Шанс на нормальную жизнь

У двухлетнего Димы редкое наследственное заболевание: в крови не держится нужный уровень тромбоцитов. Родителям приходится оберегать сына буквально от всего. Пересадка костного мозга должна помочь исправить ситуацию.

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