Ход лечения
31.08.2023
Все неплохо, Дима выписан. Ждем его приезда на реабилитацию.
27.07.2023
Функция донорского костного мозга умеренно снижена, нужна терапия препаратом «Аранесп». В остальном все неплохо.
22.06.2023
Дима в стационаре кратковременного лечения. Из проблем остаются недостаточная функция трансплантата и цитомегаловирусная инфекция в анализах, но состояние стабильное.
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Статьи о Диме
Шанс на нормальную жизнь
У двухлетнего Димы редкое наследственное заболевание: в крови не держится нужный уровень тромбоцитов. Родителям приходится оберегать сына буквально от всего. Пересадка костного мозга должна помочь исправить ситуацию.